Video Converter Pro in sconto e MediaTrans gratis per i 12 anni di MacXDVD

MacXDVD compie dodici anni e per festeggiare l’evento ha deciso di lanciare una promozione compra-1-ottieni-1-gratis permettendo ai suoi clienti di acquistare in sconto l’ultima versione di MacX Video Converter Pro (la numero 6.7.0) e aggiungendo in regalo una copia di MacX MediaTrans.

Tra le nostre pagine trovate diversi articoli che parlano di questi due ottimi software. Nel caso di MacX Video Converter Pro ci troviamo di fronte ad un programma di elaborazione video UHD 4K che include tutti gli strumenti utili per lavorare i filmati video. E’ molto utile per la conversione da un formato all’altro, ma anche per la modifica, la registrazione e il ridimensionamento facilitato dei video. E grazie al motore di accelerazione GPU integrato, riesce a fare tutto questo in pochissimo tempo.

La storia

Lanciato nel 2010, questo programma è cresciuto gradualmente nel corso del tempo e oggi 12 milioni di utenti lo utilizzano periodicamente, elaborando in media 5 milioni di video l’anno. Nel 2013 MacX Video Converter Pro ricevette un importante aggiornamento che migliorava sensibilmente l’interfaccia, rendendolo molto più intuitivo, e l’anno successivo fu introdotto il supporto a diverse lingue tra cui l’italiano.

Questi ed altri miglioramenti fecero sì che nel 2015 l’app venne elogiata da oltre 200 affidabili siti web, e nel 2017 l’azienda fece ancora di più aggiungendo l’accelerazione GPU che lo rese tra i più veloci del settore nella conversione e nell’elaborazione dei video. Un altro importante aggiornamento fu quello che nel 2019 permise di comprimere i video fino al 90% in più pur senza comprometterne la qualità, consentendo così agli utenti di risparmiare prezioso spazio sul disco.

Peculiarità

MacX Video Converter Pro è tra i migliori del suo genere perché permette di convertire video – anche in risoluzione 4K – in più di 420 formati, in modo da poter essere riprodotto su altrettanti dispositivi. Tra i principali supportati, ricordiamo i formati

MP4, MOV, HEVC/H.264, AVI, FLV, MKV e MP3, mentre per quanto riguarda i dispositivi permette di convertire i filmati in modo da poter essere riprodotti senza intoppi su iPhone, iPad, Apple TV, Android, Xbox, eccetera.

Oltre a poter essere usato per ridurre significativamente la dimensione dei file (fino al 90%), quest’app si può usare per registrare quel che accade sullo schermo del Mac. E come dicevamo include diversi strumenti per modificare, tagliare, separare e unire i filmati, aggiungere sottotitoli e regolare parametri video come bit rate, frame rate, volume e via dicendo.

La promozione

Come dicevamo l’azienda compie 12 anni e per celebrare questo evento sta lanciando l’offerta Buy-1-Get-1-Free tramite cui gli utenti possono comprare l’ultima versione di MacX Video Converter Pro al prezzo più basso in assoluto, ovvero 19,95 dollari, e ottenere contestualmente la licenza gratuita di MacX MediaTrans, un altro ottimo programma prodotto da MacXDVD e che consente di trasferire foto, video, musica e altri dati tra iPhone e Mac.

Se siete indecisi potete prima scaricare e provare gratuitamente MacX Video Converter Pro per un periodo di tempo limitato e a quel punto decidere se approfittare di questa offerta, in modo da farvi un’idea del prodotto senza sborsare neanche un euro.