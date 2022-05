Come scaricare il manuale dell’iPhone

Chi è nuovo al mondo di iPhone e iOS potrebbe desiderare un vero e proprio manuale d’uso. Apple non include un manuale cartaceo nella confezione del telefono ma la guida ufficiale di riferimento per iPhone è scaricabile da internet, al pari di altri dispositivi della Mela. Di seguito vediamo come ottenerla:

La guida online di Apple

La guida ufficiale di Apple per l’iPhone è reperibile a questo indirizzo, consultabile da un qualunque browser web. Dall’indirizzo in questione è possibile cercare tra le voci del manuale, o visualizzare l’indice e argomenti che partono dai primi passi fino ad arrivare a nozioni più complesse. La sezione “il tuo iPhone” mostra dettagli specifici sul proprio telefono (es. le indicazioni dei diversi connettori, pulsanti, carrellino per la SIM, ecc.). La sezione “Configurazione e primi passi” mostra come accendere e configurare iPhone, riattivare e sbloccare, configurare servizi, informazioni sulle icone di stato, ecc.

Come scaricare il manuale di iPhone

È possibile scaricare il manuale completo dall’app Libri (per iOS, iPadOS e macOS). Il link da seguire è il seguente (se sul vostro dispositivo non è presente l’app Libri, un messaggio chiederà prima di istallare quest’ultima app). Dall’app Libri selezionate “Scarica” e – dopo aver indicato i dati del proprio account Apple – partirà il download del manuale e la guida sarà disponibile nella libreria dell’app Libri. Dall’app in questione è possibile eseguire ricerche per termini, aggiungere pagine ai segnalibri, scegliere un tema e regolare l’aspetto del testo, mostrare note, ecc.

