Video reali o falsi? Scopri il trucco infallibile per smascherare l’AI in pochi secondi

Video reali o falsi? Ecco il trucco infallibile per smascherare l’Ai in pochi secondi. Non ci sono più dubbi.

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è diventata parte del quotidiano di ognuno: è oggi presente in tutti i settori professionali dove ha trovato il suo spazio. Utilizzata per la realizzazione di nuovi contenuti, ma anche d’immagini è nel mondo del tech che ha trovato la sua maggiore evoluzione. In particolare oggi i video generati Ai sono sempre più comuni e capirne l’autenticità è decisamene difficile. Per questo comprendere se dell’immagini sono vere o false non sempre è possibile e cadere nell’errore è più facile di quanto sembra.

Eppure oggi esiste un trucco infallibile per smascherare l’Ai, un metodo che in pochi secondi rivela se le immagini prodotte sono reali. Si tratta di un sistema facile da utilizzare e efficiente anche se ha alcuni limiti. Insomma capire se un video è stato generato dall’uomo o da un algoritmo è possibile grazie all’aiuto di un app come Gemini, che riesce a scardinare le immagine e identificarne l’eventuale falsità. Una soluzione tra le più efficienti del momento, che negli ultimi tempi si è evoluta in modo inaspettato.

Gemini è una piattaforma avanzata di intelligenza artificiale sviluppata per analizzare contenuti multimediali che utilizza algoritmi sofisticati per esaminare diversi aspetti di un video, dalla qualità dell’immagine alla struttura narrativa, fino all’analisi del suono e dei dialoghi. Grazie a queste diverse funzionalità Gemini riesce a comprendere se le immagini sono frutto dell’Ai.

Gemini, certifica la natura digitale delle immagini: i limiti

Gemini è in grado certificare la natura dell’immagini, identifica se sono frutto di un algoritmo. C’è da dire che tra i suoi limiti c’è quello che può essere utilizzata solo per i tool prodotti da Google, inoltre il video analizzato deve avere una dimension massima consentita dei file di 100 MB e la durata non deve eccedere i 90 secondi.

A parte questi requisiti Gemini riesce ad analizzare in modo corretto e efficiente i metadati e le informazioni sulla produzione, fornendo indizi utili per identificare se un video è frutto di un lavoro umano o di una macchina. E’ una risorsa davvero utile. Così mentre la tecnologia avanza e progredisce, si affermano altri strumenti per esplorare la linea sottile tra il creativo umano e il generato dall’AI.

In sintesi una piattaforma come Gemini aiuta a riconoscere l’autenticità di un video, ma anche riflettere sul significato della creatività nell’era digitale: aspetto questo che non può passare in secondo piano.