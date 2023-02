I video YouTube guadagnano tracce vocali multilingue personalizzate

Gli spettatori di YouTube di tutto il mondo potrebbero presto guardare i video del proprio autore straniero preferito in lingua italiana: già, perché la piattaforma streaming di Google ora permette di inserire tracce vocali multilingue nei filmati.

La nuova funzionalità è retroattiva, nel senso che i creatori potranno aggiungere queste tracce vocali, non solo ai video di nuova produzione, ma anche a quelli pubblicati in passato. YouTube ha testato i doppiaggi multilingue con una manciata di creatori nell’ultimo anno, ma ora sta espandendo la portata della funzione, rendendola accessibile a migliaia di altri youtuber.

La piattaforma streaming presenta la nuova funzione come strumento che i creatori possono utilizzare per ampliare il loro pubblico in tutto il mondo. I primi tester apparentemente hanno caricato 3.500 video in oltre 40 lingue il mese scorso e gli spettatori hanno guardato oltre 2 milioni di ore di video doppiati ogni giorno a gennaio. I creatori che hanno testato la funzione hanno anche scoperto che circa il 15% del loro tempo di visualizzazione proveniva da spettatori che riproducevano i loro video in un’altra lingua.

Uno dei creatori più importanti che ha testato lo strumento multilingue di YouTube è stato MrBeast, che ha oltre 130 milioni di abbonati in tutto il mondo. MrBeast gestisce più canali in 11 lingue diverse, ma in un’intervista ha dichiarato che sarebbe molto più facile mantenerne solo uno.

È anche probabilmente un vantaggio che chiunque faccia clic su un link condiviso da qualcuno che parla un’altra lingua sia in grado di comprendere il video semplicemente cambiando l’audio doppiato, senza dover invece cambiare canale.

Dopo essere passato alla propria lingua madre per la prima volta, il sito web la utilizzerà per impostazione predefinita ogni volta che si guardano video con audio multilingue. Gli spettatori saranno anche in grado di cercare contenuti doppiati nella loro lingua, anche se la lingua principale del video è diversa, attraverso titoli e descrizioni tradotti.

Per il momento YouTube non ha specificato come ha scelto i creatori che hanno avuto accesso alla funzione. In sperimentazione anche i video a 1080p con migliore qualità per gli abbonati YouTube Premium.

