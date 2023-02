Caricabatterie Belkin wireless e sterlizzatore in sconto a 22,88€

Tante delle necessità e dei problemi del Coronavirus sono ormai alle spalle. Alcune delle cose che la pandemia ci ha insegnato, tra cui la necessità di curare l’igiene degli oggetti che maneggiamo costantemente, restano. Per questo è certamente interessante lo sconto che quasi regala il Belkin Boost Charge con Sterilizzatore a raggi UV che costa solo 22,88€.

Quello di cui vi diamo conto di base è un caricabatterie wireless perfetto per ricaricare un iPhone e un telefono Android. La differenza rispetto a tutto il resto che avete visto in circolazione è che l’iPhone si ricarica nella parte superiore mentre se viene messo all’interno non si ricarica ma viene anche sterilizzato dai raggi UV, eliminando da esso anche batteri, muffe, funghi e virus.

La ricarica avviene a 10W (7,5W per gli iPhone) mentre il processo di sterilizzazione può avvenire con un ciclo da 3 e uno da 10 minuti a seconda delle proprie esigenze.

La scatoletta può contenere telefoni (con custodia inclusa) e altri oggetti con diametro fino a 188 mm e altezza fino a 14 mm. Quindi potete igienizzare anche quindi oggetti quali chiavi, carte di credito, anelli o altri dispositivi portatili.

Qualche ora fa quando abbiamo pubblicato questa nota la versione in vendita era quella con caricabatterie da 18W. Ma i pezzi sono andati rapidamente esauriti. Ora la versione che si acquista a prezzo scontato è quella senza caricabatterie. Costa 22,80 euro ed è ugualmente in affare.

Click qui per comprare