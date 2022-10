TikTok, Whatsapp, YouTube, quante lingue parlano le app più note

Il numero di lingue supportate è importante per accessibilità e inclusività delle app che milioni di utenti usano sempre più. Al giorno d’oggi è impossibile immaginarsi una vita senza le nostre app preferite: direttamente dal palmo della mano paghiamo i biglietti del treno, ordiniamo la pizza dal ristorante preferito o cerchiamo l’amore della nostra vita, ma quanto sono user-friendly le nostre app preferite?

Per rispondere a questa domanda il portale di apprendimento Preply ha condotto uno studio per scoprire quante lingue offrono le app più popolari e di conseguenza sono accessibili per la maggior parte degli utenti. Il risultato dell’analisi è una classifica delle app più inclusive dal punto di vista linguistico.

Secondo la ricerca, l’app con il maggior numero di opzioni linguistiche è YouTube. Il portale video più popolare del mondo, lanciato nel 2005 e acquisito dal gigante digitale Google nel 2006, è disponibile in 73 lingue diverse. Queste includono lingue meno conosciute come il Lao, la lingua nazionale del Laos, il Tamil, una lingua regionale dell’India meridionale e dello Sri Lanka, e l’Urdu, la lingua nazionale del Pakistan.

Al secondo posto tra le app più popolari con più opzioni di lingua c’è l’app di messaggistica istantanea Signal con 71 lingue. Google Meet segue al terzo posto con 63 lingue. L’app per le riunioni digitali ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi anni della pandemia.

Nella top 30 delle app che offrono più lingue, TikTok si qualifica al 19° posto, lasciandosi alle spalle i social media rivali Instagram, Facebook e Snapchat. L’app, sviluppata in Cina ma con sede negli Stati Uniti, ha guadagnato più di 80 milioni di utenti mensili dal 2016 e ora offre 32 lingue.

Come è stata condotta la ricerca

In primo luogo, sono state ricercate le 50 applicazioni più popolari su App Store di Apple negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questi sono stati poi analizzati per il numero di opzioni di lingua tramite SimilarWeb. Inoltre sono stati analizzati i siti web di app popolari negli app store di Germania, Spagna, Francia, Italia, Australia, USA e Regno Unito (qui i dettagli della ricerca).

Le lingue maggiormente disponibili nelle app

Nella classifica delle lingue più frequentemente disponibili, il tedesco è al secondo posto (66% delle app) e lo spagnolo è al terzo posto (65% delle applicazioni), tuttavia anche il francese (63% delle app) e l’italiano (61% delle app) sono lingue spesso disponibili.

L’analisi mostra anche quali lingue meno conosciute sono disponibili sulle app, per esempio il tagalog, la lingua regionale dell’isola filippina, si trova solo su Instagram. L’uzbeko, parlato in otto paesi dell’Asia centrale, è disponibile solo su TooGoodToGo. L’irlandese, una delle due lingue ufficiali dell’Irlanda insieme all’inglese, è disponibile solo su WhatsApp.