Videocamera Blink anche per esterni, solo 15,90 euro

La nuova Blink Mini 2 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: solo 15,90 euro, con uno sconto del 53% rispetto al listino ufficiale di 39,99 euro. È l’occasione ideale per chi cerca una videocamera di sicurezza economica ma affidabile, pensata per l’interno ma capace di adattarsi anche all’esterno.
Design compatto e funzioni principali
Compatta e discreta, la Blink Mini 2 è la naturale evoluzione del modello originale. Registra video in Full HD 1080p, offre visione notturna a infrarossi e la possibilità di impostare zone di rilevamento del movimento per ridurre i falsi allarmi.
Tutto si gestisce dall’app Blink Home Monitor, che invia notifiche in tempo reale allo smartphone e consente di parlare e ascoltare tramite l’audio bidirezionale, utile per comunicare con chi è in casa o controllare animali domestici.
La videocamera è compatibile con Alexa, permettendo di visualizzare i filmati o attivare la visione in diretta semplicemente con la voce. Inoltre, con il servizio di archiviazione Blink, è possibile salvare i video sul cloud e anche in locale grazie al Blink Sync Module 2.
Novità della seconda generazione
- Rilevamento delle persone (disponibile con abbonamento)
- Sensore ottimizzato per la scarsa illuminazione
- Campo visivo ampliato a 143° in diagonale
- Supporto per alimentatore resistente alle intemperie, ideale per uso esterno
Perfetta anche per l’esterno
Pur essendo progettata principalmente per ambienti interni, la Blink Mini 2 può funzionare anche all’esterno, a patto di usare l’alimentatore protetto dalle intemperie. In questo modo diventa una soluzione economica e flessibile per la sorveglianza domestica, adatta sia per il soggiorno che per un ingresso o un portico coperto.
Oggi questa telecamera perfetta per tutti gli scopi e davvero low cost (è il prezzo più basso di tutti i tempi e il più basso per un videcamera Blink) costa solo 15,90 euro