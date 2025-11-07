Videocamera Blink anche per esterni, solo 15,90 euro

La nuova Blink Mini 2 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: solo 15,90 euro, con uno sconto del 53% rispetto al listino ufficiale di 39,99 euro. È l’occasione ideale per chi cerca una videocamera di sicurezza economica ma affidabile, pensata per l’interno ma capace di adattarsi anche all’esterno.

Design compatto e funzioni principali

Compatta e discreta, la Blink Mini 2 è la naturale evoluzione del modello originale. Registra video in Full HD 1080p, offre visione notturna a infrarossi e la possibilità di impostare zone di rilevamento del movimento per ridurre i falsi allarmi.

Tutto si gestisce dall’app Blink Home Monitor, che invia notifiche in tempo reale allo smartphone e consente di parlare e ascoltare tramite l’audio bidirezionale, utile per comunicare con chi è in casa o controllare animali domestici.

La videocamera è compatibile con Alexa, permettendo di visualizzare i filmati o attivare la visione in diretta semplicemente con la voce. Inoltre, con il servizio di archiviazione Blink, è possibile salvare i video sul cloud e anche in locale grazie al Blink Sync Module 2.

Novità della seconda generazione

Rilevamento delle persone (disponibile con abbonamento)

(disponibile con abbonamento) Sensore ottimizzato per la scarsa illuminazione

per la scarsa illuminazione Campo visivo ampliato a 143° in diagonale

a 143° in diagonale Supporto per alimentatore resistente alle intemperie, ideale per uso esterno

Perfetta anche per l’esterno

Pur essendo progettata principalmente per ambienti interni, la Blink Mini 2 può funzionare anche all’esterno, a patto di usare l’alimentatore protetto dalle intemperie. In questo modo diventa una soluzione economica e flessibile per la sorveglianza domestica, adatta sia per il soggiorno che per un ingresso o un portico coperto.

Oggi questa telecamera perfetta per tutti gli scopi e davvero low cost (è il prezzo più basso di tutti i tempi e il più basso per un videcamera Blink) costa solo 15,90 euro