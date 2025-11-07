iPhone Air edizione 2026 potrebbe avere due fotocamere

Apple sta lavorando alla seconda generazione di iPhone Air, cercando di ovviare a quello che probabilmente è il peggiore dei problemi: la fotocamera limitata. Secondo un rumor proveniente da fonti della filiera produttiva cinese, il nuovo modello potrebbe infatti introdurre un importante aggiornamento fotografico: una doppia fotocamera da 48 megapixel.

Plateau orizzontale: una scelta di design e ingegneria

L’indiscrezione arriva dal leaker Digital Chat Station, non raramente attendibile quando si tratta di anticipare dettagli sui futuri prodotti Apple secondo il quale L’azienda di Cupertino starebbe valutando l’aggiunta di un secondo sensore ultra-grandangolare, accanto alla fotocamera principale da 48MP Fusion già presente sull’attuale generazione.

Una seconda lente potrebbe dare una maggiore versatilità di scatto, allineando così l’iPhone Air ai modelli più completi della gamma. Attualmente la mancanza del grandangolare impedisce una serie di composioni che sono molto popolari: gruppi e architetture principalmente.

Apple sembrerebbe intenzionata a mantenere il caratteristico plateau orizzontale che distingue l’iPhone Air dagli altri modelli, invece di adottare il posizionamento verticale delle lenti che abbiamo imparato a conoscere negli iPhone 16 e iPhone 17.

Tuttavia, questa soluzione richiederà un’importante riprogettazione interna. Il plateau, infatti, ospita già numerosi componenti necessari per ottimizzare lo spazio e lasciare più margine alla batteria. Integrare un secondo modulo fotografico senza aumentare lo spessore sarà una sfida ingegneristica significativa per Apple, che da sempre punta a mantenere un equilibrio tra forma, funzione e autonomia.

Strategia e tempistiche di lancio

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple prevede di presentare il nuovo iPhone Air nella seconda metà del 2026, in contemporanea con l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max e il primo modello pieghevole della casa. Non solo: nei piani di Cupertino ci sarebbe già anche una terza generazione di iPhone Air con display più ampio, attesa per il 2027.

La roadmap, tuttavia, non è scolpita nella pietra. Le vendite del primo iPhone Air sarebbero state modeste, e questo potrebbe indurre Apple a rivedere le priorità del progetto. Nonostante ciò, l’azienda sembra convinta del potenziale della linea “Air” come proposta alternativa agli iPhone tradizionali: un dispositivo di design, sottile, elegante e orientato a un pubblico che cerca leggerezza e stile prima di tutto.

Del resto Apple ha proseguito per due anni la produzione dello sfortunatissimo iPhone mini e per tre anni quello del non particolarmente fortunato Plus. Molto difficile che l’Air cessi di esistere prima di due o tre anni.