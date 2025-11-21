VideoProc Converter AI sfrutta Apple Silicon per portare le immagini fino a 10K

Elaborare video e foto con l’ausilio e la potenza dell’AI oggi non solo è possibile, ma anche particolarmente economico: grazie al Black Friday infatti l’eccellente VideoProc Converter AI, di cui abbiamo avuto modo di parlarvene già in altre occasioni, si può comprare con un’offerta irripetibile che raggiunge il 61% di sconto per i primi acquirenti.

In fondo trovate tutti i dettagli in merito alla promozione, ma prima facciamo un rapido riepilogo del perché questo software andrebbe acquistato anche al di fuori della pur ottima opportunità in corso in questo momento.

Pensato per Mac, ma disponibile anche per Windows, VideoProc Converter AI è un vero e proprio multimedia toolbox in grado di affrontare la stragrande maggioranza delle sfide che si presentano nell’elaborazione dei media digitali, dalla post-produzione all’archiviazione.

Funzioni fotografiche

Il cuore di questa soluzione è l’integrazione di nuovi modelli di AI che l’azienda chiama “Super Resolution” che di fatto permettono un upscaling e un miglioramento notevole delle immagini e dei video.

Non solo permette di trasformare video a bassa risoluzione come quelli a 480p o 720p in filmati nitidi a 1080p o persino 4K, ma include anche modelli ottimizzati per tipologie specifiche di contenuto, come ad esempio il Gen Detail v3 per dettagli più definiti, Anime per le animazioni e Real Smooth v3 per conservare i colori naturali.

Anche le immagini beneficiano di questa tecnologia, con la possibilità di effettuare l’upscale fino a 10K mantenendo dettagli e chiarezza. C’è anche il Face Restoration che permette di recuperare i dettagli nei volti di vecchie foto sfuocate, e il Colorize Black-and-White Photos che ridona vita con colori naturali alle immagini in bianco e nero di una volta.

Vantaggi per i video

Per chi realizza riprese d’azione o filmati cinematici c’è invece l’AI Frame Interpolation che porta il frame rate da 24/30fps fino a 60/120/240fps consentendo di creare slow-motion fino a 20 volte più lenti e senza fastidiosi scatti.

Parallelamente, l’AI Stabilization è invece ottima per stabilizzare riprese a mano libera riducendo le micro-vibrazioni tipiche dei vlog o dei video registrati con lo smartphone e mantenendo al contempo un movimento naturale.

Un’altra funzione basata sull’AI che aumenta la qualità della produzione è l’AI Noise Suppression che ripulisce le clip da rumori ambientali, vento e chiacchiericcio, affiancata dall’AI Vocal Remover che isola perfettamente voci e basi strumentali.

Altri utili strumenti integrati

In aggiunta a tutto questo VideoProc Converter AI può scaricare in batch i contenuti dalle piattaforme online, mentre tramite lo strumento 4K Screen Recording cattura lo schermo fino a 3.840 x 2.160 pixel a 60 fps, con tanto di Convertitore integrato per gestire praticamente qualsiasi formato video o audio.

Il tutto offerto con una accelerazione hardware di livello 3 che sfrutta appieno i chip Apple Silicon (M1 e seguenti) per elaborare rapidamente i file con un carico minimo sulla CPU.

La promozione

Come dicevamo in questo momento è possibile acquistare la licenza a vita di VideoProc Converter AI in forte sconto.

Anziché pagarla 79,95 € i primi 150 acquirenti infatti possono comprarla per soli 30,95 €, pari a un taglio di prezzo del 61%, mentre per i successivi 150 clienti l’offerta Black Friday permette di risparmiare comunque ancora un bel po’ spendendo solo 35,95 €. Inoltre ricordiamo che si tratta di una licenza a vita ed include perciò aggiornamenti a vita gratuiti.

Oltre a questo importante sconto sulla licenza, l’azienda include anche quattro software in regalo, per un valore complessivo che supera i 250 €. Nello specifico si ottiene anche la licenza completa per WinOptimizer V26 tramite cui pulire, ottimizzare e proteggere Windows; PDF Logo Remover che appunto rimuove la filigrana dai PDF; iPhone Manager che è molto utile per trasferire i media tra iPhone e Windows; e in aggiunta i primi 6 mesi di abbonamento per – Image Matting, un software che permette di eliminare o sostituire lo sfondo delle immagini in un click.

