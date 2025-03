Il kit del nerd è in offerta a solo 1 euro

Pubblicità

Dite pure addio ai mille cavi aggrovigliati nello zaino: con il kit VIKEFON RC-190 attualmente in promozione vi dotate di tutto il necessario per cambiare al volo una scheda SIM nonché per ricaricare tutti i vostri dispositivi in mobilità in un formato compatto, pratico e tascabile.

Si tratta di una scatolina del diametro di circa 8,2 centimetri e spessa quasi 1 centimetro, quindi sufficientemente compatta da poter entrare perfino nella tasca dei pantaloni. Si apre a conchiglia (come gli specchietti che le donne generalmente tengono nella loro borsetta, per capirci) e al suo interno troviamo:

un cavo con doppia spina USB-C e supporto per la ricarica fino a 60 Watt ;

e supporto per la ricarica fino a ; un adattatore USB-C con spina microUSB ;

; un adattatore USB-C con spina Lightning ;

; un adattatore USB-C con spina USB-A ;

; un PIN per aprire i vassoi SIM di telefoni e tablet.

Avrete quindi già capito che, combinando cavetto e adattatori, vi sarà possibile creare praticamente qualsiasi cavo utile con i dispositivi vecchi e nuovi. Per scambiare i dati tra un computer e un telefono, oppure per ricaricare il tablet, aggiornare il firmware degli auricolari e via dicendo.

All’interno della scatolina ci sono anche tre scompartimenti per potervi alloggiare due schede nanoSIM e una microSIM oppure una microSD, ottimo quindi per tenere tutto in ordine e pronto all’uso.

Come se non bastasse il retro del kit presenta un piedistallo che, se sollevato, permette di trasformarlo in un supporto per sorreggere smartphone e tablet mantenendo lo schermo inclinato quando li si poggiano su un tavolo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €. È disponibile in due varianti di colore, bianco e nero.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.