Microsoft annuncia un evento per i 50 anni e AI

Pubblicità

Microsoft compie 50 anni il 4 aprile di quest’anno, data da segnare sul calendario perché la multinazionale di Windows ha diramato gli inviti per un evento speciale che avrà due obiettivi: celebrare mezzo secolo di vita e di successo planetario, oltre ad annunciare novità in campo Intelligenza Artificiale AI.

Ricordiamo che Microsoft è stata fondata da Bill Gates e Paul Allen il 4 aprile del 1975 in Albuquerque, New Messico, anticipando così di un anno e tre giorni la fondazione di Apple che fu registrata il primo aprile del 1976.

Nel corso degli ultimi 50 anni i rapporti sono sempre oscillati tra collaborazione e rivalità, così come le due società si sono alternate sul podio per l’azienda più di successo e di maggior valore al mondo. Apple è in testa da anni, ma Microsoft sta accelerando a pieno regime in campo AI nel tentativo di arrivare prima di tutti.

Per questa ragione l’evento Microsoft del 4 aprile servirà sia come festeggiamento dei primi 50 anni con i dipendenti, ma con inviti estesi a media e giornalisti perché si parlerà molto delle novità AI, come segnala Windows Central. Infatti sul palco, insieme all’amministratore delegato Satya Nadella ci sarà anche Mustafa Suleyman, responsabile AI della multinazionale.

Non solo: gli inviti anticipano che sul palco ci saranno anche altri presentatori Microsoft del presente e del passato. Considerando l’anniversario storico è lecito aspettarsi Bill Gates e Steve Ballmer. Sarà interessante verificare se all’evento parteciperà anche Sam Altman o un altro rappresentante di OpenAI.

La presenza è probabile, ma le anticipazioni puntano in direzione opposta, perché sembra che Microsoft stia sviluppando modelli proprietari, oltre a sperimentare con le principali tecnologie dei concorrenti. In realtà già da diversi mesi circolano voci di rapporti un po’ tesi tra Microsoft e OpenAI.

Non è dato sapere se l 4 aprile oltre al passato scopriremo anche i nuovi modelli AI di Microsoft, ma è certo che ci saranno novità per Copilot e AI in Windows.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.