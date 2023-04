Addio a Virginia Norwood, la “madre” dei sistemi di imaging satellitare

Virginia Norwood, pioniera aerospaziale nota per l’ideazione dello scanner usato per mappare e studiare la Terra dallo spazio per oltre 50 anni, è morta a 96 anni nella sua casa di Topanga (California)

A ricordarla è il New York Times evidenziando l’annuncio dello United States Geological Survey – Istituto Geologico degli Stati Uniti – l’agenzia scientifica del Governo che studia il territorio degli USA, le sue risorse naturali e i rischi naturali che lo minacciano, e il cui lavoro si basa in gran parte su invenzioni di Norwood.

Sua figlia – Naomi Norwood – ha riferito che la mamma è morta nel letto il 27 marzo (la notizia è stata diffusa successivamente). I satelliti della costellazione Landsat sono stati sfruttati per anni per studiare l’ambiente, le risorse, e i cambiamenti naturali e artificiali avvenuti sulla superficie terrestre, catturando l’immagine completa del pianeta ogni 16 giorni dal 1972. Sono stati i capostipiti per i sistemi di telerilevamento e lo standard di riferimento per le osservazioni terrestri.

Norwood, una fisica, è stata la principale responsabile della progettazione e promozione dello scanner che ha reso possibile il programma Landsat. Il primo satellite del programma in questione fu messo in orbita n orbita il 23 luglio 1972 ed era equipaggiato con un RBV (una telecamera con trisolfuro di antimonio come materiale target) e un Multi-Spectral Scanner o MSS (sistema di scanner multispettrale).

La NASA ha definito Virginia Norwood “la madre del programma Landsat”. Agli albori dell’esplorazione spaziale, tra il 1950 e la fine degli anni ’60, lavorava alla Hughes Aircraft (una società aerospaziale e un’industria della difesa statunitense) occupandosi dello sviluppo di strumenti; una delle poche donne in un mondo all’epoca dominato da uomini, si fece notare per l’acume, una di quelle “in grado di proporre soluzioni a problemi impossibili”, come lei stessa aveva riferito tempo addietro in un video celebrativo della NASA.

Con il passare del tempo sono arrivati i programmi Landsat 2, 3 4, fino a 9 (le costellazioni dalla 7 alla 9 sono ancora attive) e Norwood si è occupata della supervisione di Landsat 2, 3, 4 e 5. Landsat 9 è stato lanciato il 27 novembre 2021 e la NASA prevede il lancio di Landsat 10 nel 2030. Con ogni nuova generazione è stato migliorato il sistema di imaging, ma sempre partendo da concetti ideati da Virginia Norwood.