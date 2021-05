“Virus” Calendario iPhone, come eliminarlo

Da tempo circola un finto “virus” che colpisce i Calendari di iPhone. Non è un malware e sarebbe più appropriato indicarlo come spam ma può essere fastidioso e fare spaventare qualche utente.

Che sono questi presunti virus sul calendario di iPhone?

Si tratta di spam (pubblicità spazzatura) che mostra tipicamente annunci indesiderati mostrati all’utente sotto forma di eventi pianificati sul calendario.

Gli eventi vengono aggiunti senza alcuna preventiva approvazione sul calendario dell’iPhone e più l’evento si avvicina, più all’utente vengono inviati annunci, mostrati pop-up e notifiche invasive per convincerlo o a cliccare su un link.

L’obiettivo, come è facile immaginare, è di fare in modo che l’utente clicchi sui link allegati alle notifiche o all’evento stesso. Nella stragrande maggioranza dei casi, gli eventi in calendario cercheranno di attrarre l’attenzione attraverso messaggi che spaventano l’utente indicando una data legata all’evento come quella nella quale sarà attivato un “malware”, “virus”, o indicando tra le voci del calendario elementi con indicazioni quali: “Clicca qui per la Sicurezza del tuo iPhone”, “Hai vinto un iPhone!”, “Il tuo iPhone può essere esposto a virus!” e cosi via.

Ogni evento riporta ad un link che quasi sempre rimanda l’utente su un sito web fasullo, pericoloso, pieno di pubblicità ingannevoli.

Come rimuovere il “virus” dal calendario di iPhone

Essendo semplicemente delle voci riportate nel calendario, l’eliminazione di questo finto “virus” è molto semplice: aprite Impostazioni, selezionate Calendario e da qui “Account”. Da qui è possibile visualizzare i calendari ai quali si è iscritti, compresi quelli relativi al finto virus. Selezionate ed eliminate l’account con il finto virus ed eliminatelo. Tutto tornerà a funzionare come prima, senza nessun problema.

Per tutti gli altri tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.