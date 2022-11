VMware Fusion 13 porta Windows 11 ARM su Mac Apple Silicon

Distribuito in versione beta privata a settembre, ora VMware Fusion 13 è disponibile ufficialmente per tutti gli utenti, con supporto per Windows 11 ARM sui Mac con processore Apple Silicon. Il virtualizzatore concorrente di Parallels Desktop, può eseguire Windows 11 per ARM sui Mac Apple Silicon grazie all’implementazione di un meccanismo che simula la presenza del Trusted Platform Module (TPM), componente per crittografia fondamentale per eseguire l’ultimo sistema operativo di Microsoft.

Il modulo TPM virtuale offre un livello opzionale di sicurezza per una macchina virtuale che permette di proteggere i dati dall’accesso non autorizzato e utilizza le funzionalità di protezione di Windows. È possibile eseguire WIndows 11 per ARM nativamente ma quest’ultimo supporta l’esecuzione di app win32 e x64 mediante un meccanismo di emulazione trasparente: non è un fulmine con app esose di risorse, ma è ad ogni modo possibile eseguire anche software di questo tipo.

Due le versioni disponibili di VMware Fusion 13: Player e Pro; la prima integra meno funzionalità ma costa meno rispetto alla Pro. La versione più costosa permette di creare macchine virtuali con volumi cifrati, personalizzare vare funzionalità di rete, supporta connessioni a server vSphere/ESXi, consente di creare link clonati, clonare macchine virtuali e sfruttare policy con l’Host Power Control di vSphere.

La versione Player non integra funzionalità avanzate ma permette di creare macchine virtuali e sfruttare grafica 3D: sui Mac con CPU Intel sono supportate le tecnologie DirectX 11, OpenGL 4.3 e schede video esterne (eGPU); sui Mac con Apple Silicon la virtualizzazione offre il supporto a OpenGL 4.3.

Negli USA il prezzo di VMware Fusion Player è di 149$ (79$ per chi aggiorna dalla versione precedente); VMware Fusion 13 Pro è venduto $199$ (99$ per chi aggiorna da una versione precedente). Ricordiamo che lo sviluppatore mette a disposizione anche una versione di prova gratuita, scaricabile da qui, funzionante per un periodo di 30 giorni.

VMware Fusion e Parallels Desktop sono prodotti simili, ognuno con caratteristiche proprie. VMware si è da anni specializzata nella creazione, esecuzione, gestione e connessione di app sul cloud, in hypervisior desktop per Windows e Linux con il supporto per container OCI e cluster Kubernetes, un insieme di sistemi nodo che permette di eseguire applicazione “containerizzate”.