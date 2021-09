VMWare Fusion per Mac Apple Silicon è in beta privata

Gli sviluppatori di VMWare hanno iniziato solo da poco a lavorare sul loro virtualizzatore in versione ottimizzata per Mac con processore Apple Silicon (ad aprile di quest’anno avevano fatto sapere che sarebbero serviti mesi). Sono in ritardo rispetto ai concorrenti di Parallels che hanno già presentato da tempo il nuovo Parallels Desktop 17, ottimizzato sia per i Mac con CPU Intel, sia per i Mac con CPU Apple Silicon (M1), permettendo di sfruttare Windows e altri sistemi all’interno di una macchina virtuale.

VMWare ora sta ad ogni modo cercando persone interessate a testare tramite una beta privata una nuova versione del virtualizzatore Fusion. Se siete interessati, basterà compilare un modulo online. La possibilità è ad ogni modo riservata a un numero limitato di tester e, se il virtualizzatore è di vostro interesse, conviene sbrigarsi.

La Public Preview aperta a tutti dovrebbe arrivare tra un paio di settimane. Il product manager Michael Roy ha riferito che il software non è ancora in grado di virtualizzare macOS Monterey. Parallels Desktop 17 lo fa, ma per il momento in modo limitato (non ci sono “ponti” tra sistema client e host). D’altra parte macOS Monterey è ancora in beta: la versione definitiva dovrebbe arrivare entro fine settembre o al massimo entro metà ottobre.

VMware Fusion e Parallels Desktop sono prodotti simili, ognuno con caratteristiche proprie. VMware si è da anni specializzata nella creazione, esecuzione, gestione e connessione di app sul cloud, in hypervisior desktop per Windows e Linux con il supporto per container OCI e cluster Kubernetes, un insieme di sistemi nodo che permette di eseguire applicazione “containerizzate”.

Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo, mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1. Per tutti gli articoli che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina.