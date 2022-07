Wacom sconta le sue tavolette grafiche per il Prime Day Amazon

Anche Wacom, azienda nota per la produzione di tavolette grafiche e prodotti per chi disegna e progetta, salta a bordo del Prime Day Amazon che si tiene il 12 e 13 luglio. Ecco tutte le offerte in corso e valide per le prossime 48 ore.

Tra i prodotti in sconto la linea Wacom Intuos, che vanta anche una delle tavolette grafiche nate per gli artisti alle prime armi che si affacciano al mondo della grafica. Ha un design minimal e compatto, il device è leggero ma nel contempo resistente e robusto. La penna è dotata di tecnologia a risonanza elettromaegnetica, quindi necessita di batteria; naturalmente è compatibile con PC o Chromebook.

In sconto anche Wacom One: il display interattivo ottimizzato per l’insegnamento, lo studio e il lavoro da casa, così come Wacom Cintiq Pro 16 pensato per gli artisti digitali o i professionisti dell’illustrazione.

Tutte le offerte Wacom per il Prime Day sono raccolte nell’elenco qui sotto.

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 44,90 € – invece di 79,90 €

sconto 44% – fino a 14 lug 22

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 49,90 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 14 lug 22

Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 89,90 € – invece di 169,99 €

sconto 47% – fino a 14 lug 22

Tavoletta con penna Wacom Intuos M, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone ? ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 99,90 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a 14 lug 22

Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi, Display 13.3″ Full Hd 1920 x 1080, Penna Precisa – Per l’Home Office e l’E-Learning, Compatibilità Windows, Android, Mac In offerta a 245,00 € – invece di 409,90 €

sconto 40% – fino a 14 lug 22

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero In offerta a 249,90 € – invece di 379,90 €

sconto 34% – fino a 14 lug 22

Wacom Intuos Pro Medium Paper Edition Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione / Funzione digitalizzazione per disegno su carta / kit wireless incluso / Per Mac e PC / Nero In offerta a 279,90 € – invece di 429,90 €

sconto 35% – fino a 14 lug 22

Wacom One, Display + Lamy AL-star Black EMR, adattatore Delock, 13.3″ In offerta a 299,90 € – invece di 429,90 €

sconto 30% – fino a 14 lug 22

Wacom MobileStudio Pro 13 i7 512GB gen2 Computer Interattivo con Penna Wacom Pro Pen 2, 13″, Processore Intel Core i7-8559U, Connettività Thunderbolt, Nero In offerta a 2549,99 € – invece di 2769,90 €

sconto 8% – fino a 14 lug 22

Wacom Mobilestudio Pro 16 con Pro Pen 2, Processore Intel Core I7-8559U, Thunderbolt e risoluzione 4K, 16″, 512 GB, Nero In offerta a 2999,99 € – invece di 3690,65 €

sconto 19% – fino a 14 lug 22

Per restare aggiornati sulle offerte Prime Day potete: