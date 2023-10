Sconto su Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, il monopattino per salite e lungo raggio, solo 599€

Se vi serve un monopattino elettrico che non sia un giocattolo e che vi possa accompagnare quasi ovunque, ecco qui l’offerta: su Amazon trovate in occasione della festa degli sconti d’autunno Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a 599 € invece di 800 euro (prezzo ufficiale Xiaomi)

Stiamo parlando di un mezzo molto potente che pur rispettando tutte le norme del codice della strada è perfetto là dove serve uno spunto maggiore. Ha un motore con potenza da 350 W (nominale da 700W), e può trasportare utenti fino a 120 kg di peso anche quando ci sono salite importanti.

La sua batteria da 12.400 mAh (474Wh) porta l’autonomia fino a 45 chilometri, mentre a livello di sicurezza si basa su un doppio sistema frenante eABS.

Altri dettagli da segnalare la batteria magnetica, la struttura in alluminio, la connettività Bluetooth 4.1 così da poterlo abbinare all’app Mi Home di Xiaomi. I pneumatici DuraGel autosigillanti da 10 pollici, garantiscono una capacità di assorbimento degli urti sulle strade dissestate, rendendo la guida fluida e confortevole, il sistema di recupero dell’energia cinetica, KERS è stato totalmente potenziato e l’efficienza di conversione dell’energia è stata ulteriormente migliorata.

La sicurezza è garantita da un doppio impianto frenante anteriore e posteriore, distanza di frenata ridotta per una guida sicura. Durante la frenata, gli impianti frenanti anteriori e posteriori si attivano uno dopo l’altro, riducendo la distanza di frenata e garantendo un arresto sicuro.

Lo Scooter 4 Pro è conforme al permesso di circolazione in Italia, è infatti dotato di frecce direzionali, luci di stop, catarifrangenti anteriori e posteriori per guidare su strada in sicurezza; Inoltre nella confezione è incluso anche il lucchetto, per poterlo parcheggiare senza problemi.

Xiaomi Scooter 4 Pro costerebbe 849 €, sul sito Xiaomi viene venduto a 800€. In occasione degli sconti d’autunno lo potete comprare a 599€.