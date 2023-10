Sconti sui migliori smarphone Samsung per la festa delle Offerte Prime

Tra gli sconti Amazon per la Festa delle Offerte Prime non potevano mancare gli smartphone Samsung. Il colosso partecipa alla festa degli sconti con numerosi suoi smartphone, ma anche con tanti accessori.

Tra gli smartphone in offerta non mancano i top di gamma. Ad esempio, presente in lista Galaxy S23 Ultra, proposto con 300 euro di sconto. Ovviamente, lo smartphone non ha bisogno di presentazione. Samsung Galaxy S23 Ultra propone un display da 6.8 pollici Dynamic AMOLED 2X, una fotocamera con sensore principale da 200MP, RAM fino a 12GB, 1TB di ROM e una batteria da 5000 mAh.

Ancora, in offerta anche l’ultimo degli smartphone pieghevoli. Lo sconto su Galaxy Z Flip5 è di ben 100 euro. In questo caso lo smartphone propone una RAM da 8GB, una ROM da 256GB. Il terminale propone un display esterno da 3,4 pollici, mentre aperto propone uno schermo super AMOLED da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X.

In lista, tra gli smartphone scontati, non mancano anche i terminali più economici, ma comunque performanti. Ad esempio, in sconto il Galaxy A54. Lo smartphone, sebbene sia certamente più economico rispetto ai top di gamma, non rinuncia a un display FHD+ Super AMOLED da 6.4 pollici, 8GB RAM, 128GB di memoria interna espandibile e una batteria da 5.000 mAh.

Di seguito l’intera lista degli smartphone Samsung in sconto per la festa delle offerte Prime:

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla fotocamera, RAM 4GB Memoria interna 64 GB² espandibile³, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a € 169,00 – invece di €‎ 189,90

sconto 11% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6??¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla fotocamera, RAM 4GB Memoria interna 64 GB² espandibile³, Orange [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a € 169,00 – invece di €‎ 189,90

sconto 11% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy M13, SM-M135FZGVEUE, unlocked, Smartphone Android Display 6.6?? FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla Fotocamera, 4/128 GB Espandibile, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a € 189,00 – invece di €‎ 219,90

sconto 14% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6?? FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla Fotocamera, RAM 4GB, Memoria Interna 128GB Espandibile, Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon In offerta a € 189,00 – invece di €‎ 219,90

sconto 14% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A23 5G Smartphone Android 12, Display Infinity-V 6.6??¹, 4GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile², Batteria 5000 mAh³, Awesome White [Versione Italiana] In offerta a € 199,00 – invece di €‎ 349,90

sconto 43% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.4?, 8GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome White [Versione Italiana] In offerta a € 369,00 – invece di €‎ 499,90

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.4?, 8GB RAM, 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Violet [Versione Italiana] In offerta a € 369,00 – invece di €‎ 499,90

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.4?, 8GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Lime [Versione Italiana] In offerta a € 369,00 – invece di €‎ 499,90

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.4?, 8GB RAM e 256GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Graphite [Versione Italiana] In offerta a € 419,00 – invece di €‎ 569,90

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.4?, 8GB RAM, 256GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Violet [Versione Italiana] In offerta a € 419,00 – invece di €‎ 569,90

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.4″, 8GB RAM e 256GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome White [Versione Italiana] In offerta a € 419,00 – invece di €‎ 569,90

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.4?, 8GB RAM e 256GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Lime [Versione Italiana] In offerta a € 419,00 – invece di €‎ 569,90

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Z Flip5 Smartphone Pieghevole, Caricatore Incluso, RAM 8GB, 256GB, Sim Free Android, Display 3,4″ Super AMOLED/6,7″ Dynamic AMOLED 2X, Graphite 2023 [Versione italiana] In offerta a € 1.129,00 – invece di €‎ 1.249,00

sconto 10% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Z Flip5 Smartphone Pieghevole, Caricatore Incluso, RAM 8GB, 256GB, Sim Free Android, Display 3,4″ Super AMOLED/6,7″ Dynamic AMOLED 2X, Mint 2023 [Versione italiana] In offerta a € 1.129,00 – invece di €‎ 1.249,00

sconto 10% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.8” Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 1TB, 5.000 mAh, Green [Versione italiana] In offerta a € 1.599,00 – invece di €‎ 1.899,00

sconto 16% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire