Wanbo T2R Max, il videoproiettore di design è in offerta

Di videoproiettori per avere il cinema in casa ce ne sono a bizzeffe, ma pochi o quasi nessuno si può definire «esteticamente bello» da vedere: ecco perché molti si appendono al soffitto, altri vengono nascosti in un cassetto dopo l’uso. Questo non è però il caso di Wanbo T2R Max, che della forma e della sua portabilità (misura 16,5 x 13,5 x 11 centimetri e pesa poco meno di un chilo) ne fa un vanto, e che al momento se vi piace lo potete comprare in offerta pagandolo meno della metà.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è un Full HD con decodifica HDR10 e può proiettare foto, video, film, app, giochi e quant’altro con superfici che vanno dai 40 ai 120 pollici di diagonale posizionandolo tra 1,5 e 3 metri di distanza dalla parete in cui appariranno le immagini.

Non è necessario posizionarlo perfettamente parallelo alla superficie di proiezione perché può correggere le distorsioni prospettiche attraverso alcune agili ghiere poste sul retro.

Incorpora poi due altoparlanti da 3 Watt ciascuno con la promessa di una diffusione a trecentosessanta gradi, quindi per l’audio non sono necessari accessori esterni, a meno che non si vuole ottenere qualcosa di più performante da questo punto di vista.

Potrebbe avere senso anche perché questo videoproiettore, da 350 ANSI lumen, usa due ventoline per dissipare il calore quando viene sottoposto a sforzi importanti, ad esempio se lo si usa per proiettare un videogame o un film dalla grafica elevata e con scene particolarmente intense.

Usa 1 GB di RAM di tipo DDR4 e ci sono 16 GB di spazio su disco per installare app e giochi, che per altro è cosa facile perché è alimentato dal sistema operativo Android 9.0. Per la connettività a Internet c’è il WiFi a 2.4 GHz e il Bluetooth 4.0 per gli accessori.

Una particolarità: ci sono i controlli vocali che ne semplificano molto l’utilizzo. Tra le frasi suggerite dal produttore: «Manda avanti di XX minuti e XX secondi» per spostarsi agevolmente lungo la traccia di un film, oppure «Voglio leggere le recensioni del film» quando si è indecisi e si sta scegliendo cosa guardare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 369,99 € potete risparmiare il 63% spendendo 139,99 €. Ci dicono che si trova nei magazzini europei, perciò la spedizione è gratuita.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.