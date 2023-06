Con iOS 17 già dalla telefonata capiremo se chi chiama ha un iPhone

Una delle peculiarità di iOS 17 è la possibilità di creare “Contact Posters“, una novità per l’app Telefono che Apple presenta come pensata per offrire agli utenti “un nuovo modo di esprimere la propria personalità”.

L’utente può personalizzare il modo in cui appare quando chiama, rivoluzionando il look delle chiamate in arrivo, scegliendo tra vari effetti per foto o apparire come Memoji, selezionando anche vari stili e colori per i font.

Questa funzionalità – evidenzia il sito The Verge – renderà ancora più evidente la differenza con gli utenti Android, che già non vedono i “fumetti blu” nella normale ricezione degli SMS, con Apple per niente intenzionata a supportare il protocollo RCS.

Google ha più volte cercato di spingere Apple ad adottare il protocollo RCS per i messaggi – evitando la comparsa dei “fumetti verdi”, negli USA visti da alcuni alla stregua di uno stigma sociale, quando si scambiano messaggi con utenti Android (il fumetto con la bolla verde rappresenta l’invio di un messaggio attraverso il tradizionale protocollo SMS, diventa blu quando questo avviene attraverso iMessage, con altri vantaggi non permessi dai tradizionali messaggi).

Quando su iOS 17 si imposta il Contact Poster, è possibile selezionare la foto che il destinatario della chiamata potrà vedere, con nome e font ad hoc; una immagine alla stregua delle foto del profilo su Twitter o Instagram.

I Contact Posters sono compatibili con la tecnologia CallKit per gli sviluppatori e quindi anche co le app per telefonare sviluppate da terzi.

Apple non ha ovviamente intenzione di proporre questa funzionalità come tecnologia cross-platform, e quindi in futuro in molti casi già dalla telefonata sapremo se chi ci sta chiamando ha un iPhone oppure no….

I Contact Posters vengono mostrati anche quando si usa la nuova funzione di condivisione NameDrop che consente di condividere le informazioni di contatto semplicemente avvicinando il proprio iPhone a quello dell’altra persona, o tra iPhone e Apple Watch.

