Festa Prime, da WD gli hard disk dalla grande memoria, dalle soluzioni desktop ai drive per gaming e NAS

Quando si parla di archiviazione, Western Digital — o più semplicemente WD — è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Da decenni l’azienda californiana è sinonimo di affidabilità e innovazione, con prodotti che hanno accompagnato la crescita dei computer desktop, dei server aziendali e dei sistemi NAS di nuova generazione.

La filosofia WD è chiara: offrire soluzioni solide, veloci e sicure per ogni tipo di utilizzo, dal lavoro d’ufficio al gaming, dal backup quotidiano alla gestione di grandi archivi multimediali. Se siete a caccia di questi prodotti, fate allora attenzione agli interessanti sconti in corso in questo momento per la Festa delle offerte Prime.

WD Elements: semplicità e spazio immediato

La linea WD Elements rappresenta la scelta più diretta per chi cerca capacità e praticità. I modelli WD Elements Desktop fino a 16 TB sono ideali per chi ha bisogno di grandi spazi di archiviazione su PC o Mac, mentre i modelli portatili da 5 e 6 TB offrono espandibilità plug-and-play tramite connessione USB 3.2 Gen 1, perfetti per chi desidera trasferimenti rapidi senza complicazioni. Sono pensati per un uso quotidiano, con un occhio alla compatibilità universale e alla semplicità d’uso.

WD My Book Duo: potenza, sicurezza e backup automatico

Chi invece cerca il massimo della sicurezza e della capacità troverà nei WD My Book Duo una soluzione professionale completa. Il modello da 28 TB unisce due hard disk configurabili in RAID 0 o RAID 1, con possibilità di protezione tramite password e gestione avanzata del backup. Compatibile con USB-C e USB-A, è la scelta ideale per chi lavora con grandi quantità di dati o desidera un sistema di archiviazione locale veloce e ridondante.

WD My Passport: portabilità con stile e protezione

La serie My Passport è pensata per chi si muove. Gli hard disk portatili da 5 e 6 TB, compatibili con Windows, macOS e ChromeOS, offrono crittografia con password, software di backup e un design compatto in diverse finiture, come l’elegante Argento per Mac o la speciale Emerald Anniversary Edition. Questi modelli uniscono estetica e sicurezza, mantenendo i vostri dati sempre al sicuro.

WD Red: affidabilità per server e NAS

I dischi WD Red Plus, disponibili da 2 TB a 10 TB, sono progettati per funzionare 24 ore su 24 all’interno di sistemi NAS. Grazie alla tecnologia CMR, alla cache fino a 512 MB e alle diverse velocità di rotazione, garantiscono prestazioni stabili e lunga durata, fondamentali per ambienti professionali e di archiviazione condivisa.

WD Blue e WD_BLACK: due anime, lavoro e gioco

Infine, WD completa la sua offerta con due linee iconiche. WD Blue è la scelta affidabile per i desktop tradizionali, con modelli come l’WD10EZEX da 1 TB che offrono un equilibrio tra prestazioni e costo.

Dall’altra parte, WD_BLACK rappresenta l’anima gaming del marchio: drive portatili da 2 a 6 TB, compatibili con PlayStation, Xbox, PC e Mac, perfetti per salvare centinaia di titoli e migliorare i tempi di caricamento. La serie P10 aggiunge anche un tocco di stile, con edizioni CAMO e PINK e un mese di Discord Nitro incluso.

