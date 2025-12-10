WhatsApp, attenzione ai messaggi degli amici: perdi dati personali e account se rispondi

I messaggi degli amici non sono sempre quelli che immaginate: attenzione a non rispondere se doveste ricevere questo sms su Whatsapp.

Usiamo Whatsapp ogni giorno per comunicare con i nostri cari, gli amici, il partner, o per motivi di lavoro. Tuttavia, ci sono messaggi a cui non si dovrebbe mai rispondere, in quanto celano degli spiacevoli inganni, che mettono a rischio i propri dati personali. Una delle ultime truffe che circolano su Whatsapp hanno proprio quest’ultimo come obiettivo: sottrarre account e dati personali agli utenti.

E lo fanno adottando uno stratagemma che purtroppo, funziona: si servono dei messaggi degli amici. Si tratta di un trucco insospettabile, e che fa presa sui malcapitati, proprio perché se arriva un messaggio da un numero di una persona che è tra i propri contatti, non si immagina che dietro possa esserci una truffa. E invece, è così.

Whatsapp, se ti arriva un messaggio da un amico, fai attenzione: se è di questo tipo non rispondere

Se vi stanno per rubare l’account Whatsapp, potreste vedervi recapitare un messaggio di questo tenore:«Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?».

L’unica cosa da fare, in questo caso, è non rispondere. Questo messaggio, infatti, contiene un codice univoco a 6 cifre, che serve per portare a termine la procedura per trasferire un account WhatsApp in pochi istanti. In sostanza, se digitate quel codice, vi hackerano il profilo.

Di solito è una procedura che si usa per trasferire l’account WhatsApp su un nuovo cellulare. Whatsapp, in questi casi, invia un codice con un sms che servirà per installare l’account sul nuovo smartphone. Se tuttavia si tratta di tentativo di furto d’identità, è l’hacker a far partire la procedura con il numero di cellulare della vittima. Per portare a termine la truffa, però, necessita del codice univoco a 6 cifre, ed è per questo che i criminali adottano il trucco del finto messaggio.

L’hacker chiede il codice, dicendo di aver mandato il codice per sbaglio. Il messaggio arriva da un contatto dell’utente e per questo si può credere che sia vero e inviarlo. Ma il punto è un altro: il contatto da cui arriva il messaggio è quello di un utente già caduto nel tranello, a cui hanno sottratto l’account Whatsapp e nella cui rubrica c’era il vostro numero di cellulare.

Nel caso in cui tu perda l’accesso a WhatsApp, puoi cercare di recuperare l’account. Apri l’app come se la stessi installando per la prima volta e scrivi il tuo numero. Nella schermata assistenza, spiega il problema che hai, con un testo di questo genere:«Buongiorno, sono ________, titolare dell’utenza +39 _______ e della mail ___@____, segnalo che verso le ___:___ del __/__/2025, dopo aver ricevuto un codice di 6 cifre da un mio contatto, preceduto da una richiesta di aiuto, ho fornito tale codice, perdendo subito dopo il mio profilo Whatsapp. Ho tentato invano il recupero del profilo, poiché è stata sostituita l’utenza di riferimento del profilo».

Altrimenti, si può mandare una mail a [email protected], spiegando quello che è successo. Si riceverà una mail di conferma e sarà richiesto di eseguire di nuovo il recupero account dopo 7 giorni. Trascorso questo lasso di tempo, se le cose non dovessero andare a buon fine, eliminare l’app e installarla di nuovo, eseguendo la procedura per attivare il profilo.

Le autorità consigliano di non condividere mai i codici univoci, non importa chi sia a richiederli. Non cliccare su link anomali all’interno dei messaggi ed eventualmente, eseguire la verifica in due passaggi che si trova tra le Impostazioni del profilo WhatsApp.

Come attivare la verifica in due passaggi su Whatsapp

Per attivare la verifica in due passaggi basta andare sulle Impostazioni di WhatsApp, poi su Account e cliccare su Verifica in due passaggi. Dopodiché configurare PIN, e inserire un codice di 6 cifre. Immettere una mail di recupero (cosa ottimale), fare clic su Avanti e infine, toccare conferma. Premere Salva o Fine, in modo da concludere l’operazione.

Grazie a questa tutela, se qualcuno prova a usare il tuo account abusivamente, non appena inserisci il suddetto codice a 6 cifre, l’utente che cerca di frodare è disconnesso.