Google Maps per iPhone ora ricorda automaticamente dove è stata parcheggiata l’auto

Di Mauro Notarianni
Google ha iniziato ad attivare in Google Maps una funzionalità in grado di comprendere automaticamente dove e quando l’utente parcheggia l’auto, salvare la posizione e mostrarla sulla mappa senza che sia necessario alcun intervento manuale.

Per quanto strano possa sembrare, finora questa funzione (presente sull’app Mappe di Apple da anni) non era stata implementata sull’app Mappe di Google.  Sono finiti i tempi in cui bisognava ricordarsi di aprire l’app e segnare manualmente la posizione.

La “magia” è interessante quando si disconnette iPhone da CarPlay o dal sistema Bluetooth dell’auto e si esce dal veicolo: nell’app viene aggiunto automaticamente un contrassegno nella posizione in cui abbiamo parcheggiato, permettendo di ritrovare facilmente la propria auto in seguito.

A riferirlo è Rio Akasaka, senior product manager di Google Maps, spiegando che la nuova funzionalità individua in automatico la posizione del parcheggio senza bisogno di usare per forza la funzione di contrassegno; è in grado di memorizzare la posizione per 48 ore e “dimenticarla” in automatico quando si riparte con l’auto.

Per quanto strano possa sembra questa novità è per il momento implementata… solo su iOS. Se avete uno smartphone Android, il salvataggio della posizione di parcheggio rimane, deve essere al momento indicato manualmente; Google non ha dato alcuna indicazione sull’arrivo di questo automatismo sul proprio sistema operativo mobile, ma supponiamo che non dovrebbe tardare troppo. Per indorare la pillola della mancanza della funzione su Android, Google ha apportato alcune indicazioni cosmetiche all’app: finora il punto di parcheggio era indicato con una “P” generica; d’ora in poi, se avete indicato un’icona di veicolo personalizzata per la navigazione (auto rossa, blu, gialla o SUV), sarà sfruttata quest’ultima. Le icone personalizzate erano state introdotte nel 2020 e sono state recentemente arricchite con nuove forme e colori, oltre a essere estese a CarPlay.

