WhatsApp ora ha condivisione di file più pesanti, gruppi più grandi e Reazioni

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno riferito di nuove funzionalità per l’omonima app di messaggistica istantanea centralizzata che includono la possibilità di nviare file all’interno dell’app fino a 2 GB alla volta, sempre protetti dalla crittografia end-to-end, un passo avanti rispetto al limite precedente di 100 MB, funzionalità che tornerà utile anche nella collaborazione tra piccole imprese e gruppi scolastici. Gli sviluppatori consigliano di usare il Wi-Fi per condividere i file più grandi: durante le operazioni di caricamento e scaricamento è ad ogni modo visualizzato un contatore per una stima temporale del trasferimento.

Una delle richieste più frequenti ricevute dagli sviluppatori è la possibilità di aggiungere più persone a una chat, e sta lentamente integrando la possibilità di aggiungere fino a 512 persone a un gruppo (il limite attuale e 256 persone).

Ora sono state attivate anche reazioni con emoji (disponibili nell’ultima versione dell’app), sulla falsariga di elle reazioni che è già possibile lasciare su Facebook Messenger: a ogni messaggio sarà possibile affiancare una reazione, scegliendo tra: pollice in su, cuore, faccina che ride, faccina stupita, faccina triste e mani in preghiera. Altre reaction arriveranno successivamente. Per reagire ai messaggi basta tenere premuto su uno dei messaggi ricevuti; da qui si accedere al menu di selezione delle emoji che, dopo la selezione, finiranno nell’angolo in basso a destra della bolla di testo.

Ad aprile è stato annunciato Community, funzionalità che consente di aggregare gruppi separati in un gruppo più grande secondo la struttura a loro più congeniale. È possibile ricevere gli aggiornamenti inviati all’intera community e organizzare gruppi di discussione più piccoli, specifici per argomento. Sono stati inoltre predisposti nuovi strumenti per gli amministratori, tra cui l’invio di avvisi a tutti e la facoltà di scegliere quali gruppi includere e quali no.