Un bug inserisce Apple Music nel Dock di iOS dopo l’installazione dall’App Store

Nell’app Apple Music è presente un bug che fa in modo che l’app in questione venga mostrata automaticamente nel Dock di iOS dopo l’installazione, sostituendo eventuali app già presenti (sia app di Apple stessa, sia app di terze parti).

L’app Apple Music viene collocata automaticamente nel Dock di iOS eliminando da qui altre app e secondo alcuni utenti l’app diventa anche quella di default per i servizi musicali di Siri, anche se in precedenza sono state impostate app differenti quali Spotify.

Il problema sembra riguardare i dispositivi con iOS 15.4.1, ma si verifica anche con la beta di iOS 15.5 e con precedenti versioni di iOS.

TechCrunch riferisce che si tratta probabilmente di un comportamento non voluto: Apple è stata accusata di favorire sue app rispetto a quelle di terze parti, l’azienda è costantemente sotto esame da parte delle autorità di vigilanza di tutto il mondo ed è dunque improbabile che un comportamento così palesemente errato sia voluto. Oltretutto, quando si scarica Apple Music l’icona nel Dock prende il posto anche di eventuali app di Apple stessa; nonostante questo secondo il CEO di Epic Games, Tim Sweeney (che ha il dente avvelenato contro Apple dopo l’esplusione di Fortnite dall’App Store per il tentativo di bypassare i sistemi di pagamento della Mela), si tratta di un “trucco” della Mela per rimpiazzare app concorrenti con Apple Music.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq

