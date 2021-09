WhatsApp ora si usa da quattro dispositivi

Disponibile finalmente per tutti il programma di test della versione beta multi-dispositivo WhatsApp, che consente all’utente di accedere a una nuova versione di WhatsApp Web, Desktop o Portal per provarla in anticipo. In sostanza, è finalmente possibile chattare su WhatsApp da 4 dispositivi contemporaneamente.

Ovviamente, i messaggi, file multimediali e chiamate personali rimangono crittografati end-to-end. La versione multi dispositivo permette di usare WhatsApp su un massimo di quattro dispositivi aggiuntivi contemporaneamente, ma è possibile connettere un solo telefono all’account WhatsApp. Inoltre, se non si utilizza il telefono per più di 14 giorni, i dispositivi collegati verranno disconnessi.

La versione beta multi-dispositivo è attualmente disponibile per gli utenti beta di WhatsApp e WhatsApp Business che utilizzano la versione beta più recente di WhatsApp su Android o iPhone, utenti delle applicazioni WhatsApp e WhatsApp Business. Per attivarla è sufficiente aprire WhatsApp, andare su Collega Dispositivi, e aderire al programma di beta che viene proposto, come nell’immagine di seguito. A quel punto, si potranno collegare fino a 4 dispositivi in contemporanea, semplicemente inquadranto il codice QR.

In questa versione beta non sono supportate alcune funzioni, quali la visualizzazione della posizione in tempo reale nei dispositivi aggiuntivi, blocco in alto delle chat su WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, e neppure l’accettazione, visualizzazione e ripristino di inviti di gruppo da WhatsApp Web o WhatsApp Desktop. Per queste azioni è ancora necessario usare il telefono. Ancora, non è possibile usare il multidispositivo per l’invio di messaggi o chiamate dal proprio dispositivo collegato a destinatari che hanno una versione di WhatsApp meno recente sul telefono.

Infine, le chiamate da Portal o WhatsApp Desktop a dispositivi collegati non saranno possibili per chi non sta utilizzando la versione beta multi-dispositivo. Inoltre, gli utenti di WhatsApp Business non possono modificare il nome o le etichette dell’attività da WhatsApp Web o WhatsApp Desktop.

Per tutte le notizie che girano attorno al mondo di WhatsApp il link da seguire è questo.