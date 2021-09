C’è già chi vende le cover iPhone 13: design confermato

iPhone 13 avrà un design molto simile al suo predecessore, anche se con qualche lieve differenza, probabilmente legato al notch frontale. Ad ogni modo, del design ne è sicuro un produttore di cover, che le ha già inserite in catalogo.

Si tratta di Totallee, un produttore di custodie terze parti che in passato ha fatto la stessa cosa con i precedenti modelli di iPhone. Lo scorso anno, ad esempio, inizio a vendere le cover iPhone 12 ben prima della sua release, indovinandone completamente il design.

Anche quest’anno, nella mail che ci è giunta in redazione il produttore ci ha messo la faccia, inviandoci foto delle cover e link per l’acquisto. Ovviamente, sembrano molto simili a quelle dello scorso anno, anche se il ritaglio fotocamera sembra leggermente più grande.

Queste custodie sono già in vendita sul sito ufficiale del costruttore e come ci si aspettava, riguardano quattro modelli di smartphone: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Quest’anno, il produttore ha preparato anche uno speciale bundle, contenente pellicole e carica batterie wireless.

La pellicola non propone alcun ritaglio, per cui andrà ad adagiarsi sopra il modulo Face ID frontale, ragion per la quale non ci è dato ancora sapere nulla sulle dimensioni effettive del set camere anteriore.

Al momento, tutti i principali rumor su iPhone 13, che potete trovare direttamente a questo indirizzo, concordano nel dire che il design di questo nuovo modello sarà molto simile al predecessore. Una novità particolarmente rilevante dovrebbe riguardare proprio la tacca frontale, che Apple dovrebbe aver rimpicciolito, seppur sempre presente. Inoltre, uno dei rumor al momento più accreditati, anche guardando l’invito diramato da Apple, è quello delle capacità astrografiche della camera posteriore.

All’evento Apple del 14 settembre probabilmente saranno presentati, al fianco di iPhone 13, anche Apple Watch 7 e AirPods 3, e chissà qualche altro prodotto. Nel frattempo vi ricordiamo che l’appuntamento con il blog della diretta di Macitynet, con la traduzione in italiano in tempo reale, è per giorno 14 settembre alle ore 18:00 sulla pagina della diretta.