Whatsapp, se ti arriva questa notifica rischi: ti tolgono tutto e nemmeno te ne accorgi

Attenzione a questa notifica WhatsApp, puoi perdere tutto e non rendertene neppure conto. Ecco tutti i dettagli da conoscere assolutamente.

Whatsapp è una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo e milioni di utenti, ogni giorno, si scambiano messaggi, si chiamano o videochiamano, nonché usano la piattaforma per lavoro, svago ecc.

In questo contesto, tuttavia, è importante fare attenzione a determinate minacce che potrebbero presentarsi e creare problemi, spesso non insignificanti. Una delle ultime minacce informatiche da cui guardarsi è Silent Whisper. Quest’ultima colpisce la suddetta app di messaggistica, usando un elemento che in apparenza non ha nulla di rischioso: le conferme di ricezione dei messaggi.

Non si tratta di un malware come ve ne sono molti in circolazione, ma è molto più sottile e per questo pericoloso. Esso riesce a tracciare in silenzio l’attività online di un utente, solo essendo in possesso del suo numero di telefono.

Quello che colpisce è che i cybercriminali mandano ai malcapitati dei messaggi invisibili che non appaiono sul display e non sono segnalati da notifiche. In sostanza, l’utente non li può leggere. L’app, però, dà comunque conferma che il messaggio è arrivato.

Il truffatore, quindi, può scoprire se il telefono è online oppure no, se connesso a Wi-Fi o rete dati, quando l’utente è attivo e persino i momenti in cui utilizza il cellulare. I malviventi possono tracciare le abitudini giornaliere dell’utente, tra cui quando dorme, va a lavorare, movimenti vari ecc.

Rischi del Silent Whisper e come difendersi al meglio

Si tratta di un rischio evidente per la privacy degli utenti in quanto consente di spiare le abitudini e fare una ricostruzione della vita di una persona.

Le info che si ottengono possono essere usate per scopi malevoli come stalkerizzare, mettere a segno truffe ben precisi e frodi di ogni genere. La cosa migliore da fare per difendersi, al momento, è quella di aggiornare WhatsApp quanto più possibile e tenere sotto controllo consumi anomali di batteria o di traffico dati.

Il pericolo sta nel fatto che non è possibile rendersi conto di questo tracciamento, poiché non lascia tracce visibili e l’utente non deve cliccare niente. Non ci sono malware installati e usa solo certi aspetti tecnici delle app.

È quindi importante fare molta attenzione alla batteria e al traffico dati, come detto. Se si sospetta un attacco del genere, prendere subito provvedimenti e fare le adeguate verifiche del caso.