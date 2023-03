Il caricatore da parete Baseus GaN5 Pro da 100 W è in sconto

Vi serve un caricatore compatto e portatile che sia capace di ricaricare contemporaneamente due dispositivi, anche tra i più esigenti in fatto di potenza come un computer e un tablet? Allora approfittate dello sconto attualmente attivo sul Baseus GaN5 Pro che offre tutto questo grazie ad una sua particolare caratteristica.

Parliamo della tecnologia al Nitruro di Gallio, scoperta di recente e che permette di massimizzare le prestazioni ottenendo al contempo ingombri ridottissimi. Il meglio dei due mondi, quindi, perché insieme alla potenza elevata e alle dimensioni compatte grazie all’impiego di un numero inferiore di componenti, promette anche di mantenere la temperatura costantemente bassa, quindi con una maggiore durabilità nel tempo.

Nel caso del modello etichettato CCGAN100E5 attualmente in promozione parliamo di un caricatore capace di erogare fino a 100 Watt dalla presa USB-C oppure fino a 60 Watt sulla seconda porta che invece è una più tradizionale USB-A.

Questi livelli si raggiungono utilizzando le due prese singolarmente: se invece si collegano due dispositivi contemporaneamente, la presa USB-C eroga fino a 65 Watt mentre la USB-A spinge a 30 Watt, il che significa che può ricaricare a piena potenza un MacBook e un iPhone.

In numeri significa che in mezz’ora un MacBook Pro 13″ recupera il 39% dell’energia mentre un iPhone si ricarica fino al 50% partendo da zero. In ballo ci sono anche le recenti tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0 che aiutano in tal senso. E ovviamente integra un sistema di protezione che mantiene al sicuro sia il caricatore che i dispositivi collegati in caso di sovraccarico, cortocircuito e via dicendo.

Tutto questo come dicevamo è contenuto in un caricatore dalle dimensioni compattissime: misurando infatti 7,5 x 5,5 x 3 centimetri e pesa intorno ai 230 grammi, sta praticamente sul palmo di una mano.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 66,26 € risparmiate il 24% pagandolo 50,17 €. Nella confezione è incluso un cavo con doppia spina USB-C lungo 1 metro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.