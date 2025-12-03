WhatsApp sotto attacco: ecco la super truffa che colpisce migliaia di utenti ogni giorno

Tantissime le vittime, bisogna prestare molta attenzione: in cosa consiste questa nuova frode e come saperla riconoscere

WhatsApp è diventato – senza ombra di dubbio – uno dei canali preferiti dei cybercriminali. Il motivo? Parliamo di un’applicazione che conta milioni e milioni di utenti iscritti, dunque un terreno più che fertile per chi vuole provare a truffare le persone in rete, soprattutto utilizzando finti messaggi.

L’applicazione di Meta, infatti, è una vera e propria piazza digitale che consente agli utenti di tutto il mondo di stare sempre connessi e comunicare in ogni momento della giornata con chi si desidera. Ed ecco che tra un messaggio e l’altro, il rischio è “cadere nella trappola” di qualche truffatore.

Truffa WhatsApp, a cosa bisogna fare attenzione e come difendersi

Proprio perché WhatsApp consente agli utenti di comunicare in modo facile e veloce, senza alcun tipo di problema, è facile per i truffatori riuscire a inviare i messaggi fraudolenti che, il più delle volte, hanno lo scopo di derubare le vittime.

Dunque, è importantissimo prestare la massima attenzione a qualsiasi comunicazione arrivi su WhatsApp, poiché sono sempre di più le truffe che dilagano su questa applicazione. Una delle ultime sembra essere molto insidiosa, si attiva attraverso l’ingresso all’interno di un gruppo, a cui si è aggiunti senza alcun preavviso. A un certo punto ci si ritrova in questa chat dove viene proposto da qualcuno di riuscire a ottenere un guadagno facile solo mettendo un like a un video su YouTube.

Un’azione facilissima, che fa credere alla vittima di aver guadagnato davvero dei soldi in modo assai semplice. I truffatori, infatti, provvederanno a bonificare cifre basse solo per far credere alle persone che quei guadagni di cui parlavano erano reali, ma in realtà successivamente chiedono alle persone di effettuare dei bonifici con cifre più alte, promettendo loro che saranno restituite con gli interessi e ovviamente non saranno mai ridate.

Si tratta di un falso schema crescente dei guadagni che, in realtà, è solo l’ultimo modo per estorcere denaro alle persone in modo facile e veloce, senza rischiare molto. Il sistema per difendersi è saper riconoscere la comunicazione truffaldina, evitando di cliccare al primo link, così da non finire proprio nella rete dei truffatori. Bisogna sempre ricordarsi che dietro messaggi in cui si promettono guadagni facili c’è sempre qualcosa di anomalo e da cui diffidare. Società di investimenti non usano di certo questo modo per procacciare clienti.