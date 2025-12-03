Torres EVT, in Italia il pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

TFlow, importatore e distributore dei veicoli KGM in Italia, ha annuncito l’arrivo nelle concessionarie del TORRES EVT, il primo pick-up completamente elettrico del marchio coreano.

Con TORRES EVT, KGM rafforza amplia la gamma composta da TORRES EVX (100% elettrica) e TORRES HEV (Full Hybrid). Sviluppato su una piattaforma evoluta dalla versione SUV, il nuovo pick-up è indicato come pensato per “professionisti, flotte e imprenditori” che vogliono un mezzo robusto, tecnologico, confortevole nella guida e a zero emissioni.

TORRES EVT unisce la versatilità operativa di un pick-up professionale alle caratteristiche della mobilità elettrica. Equipaggiato con una batteria LFP da 80,6 kWh che promette autonomia fino a 420 km (FWD) nel ciclo WLTP combinato; il veicolo vanta una portata del cassone (dimensioni Lung. x Largh. x Alt. 1.345 x 1.515 x 510 mm) fino a 530 kg (FWD, con 5 passeggeri da 75kg l’uno) e una massa rimorchiabile di 1.800 kg.

Gli interni offrono un’abitabilità superiore per tutti gli occupanti: la seconda fila di sedili dispone di uno spazio per le gambe grazie agli 85 cm di distanza dai sedili anteriori e oltre 1 metro sopra la testa. I sedili posteriori possono scorrere di 80 mm e reclinarsi fino a 32 gradi, con una configurazione frazionabile 60:40 per una gestione flessibile del carico.

Un cluster digitale da 12,3 pollici e un hypervisor di analoghe dimensioni, serviti dalla piattaforma di infotainment Athena 2.0 che include la compatibilità con Apple Car Play/Android Auto, promette esperienze AVNT (Audio Video Navigation Telematics) rapide e intuitive. Non manca la dotazione di ADAS di sicurezza e assistenza alla guida.

La tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) consente di trasforare il veicolo in “centrale energetica mobile” per alimentare utensili, attrezzature da cantiere e dispositivi elettrici direttamente dalla batteria del pick-up, offrendo autonomia operativa anche in assenza di rete elettrica.

Il sistema di ricarica è in grado do adattarsi a diverse situazioni d’uso. In modalità AC trifase da 11 kW, la batteria si ricarica completamente in 10,2 ore, mentre con una presa domestica da 2 kW il tempo sale a 30 ore. La ricarica rapida DC permette di passare dal 10% all’80% in 36 minuti con colonnina da 300 kW, o in 46 minuti con colonnina da 100 kW.

Le versioni di Torrent EVT per l’Italia

In Italia KGM TORRES EVT è disponibile in tre allestimenti:

Black Edge – 1ª Edition (FWD): versione di lancio in due colorazioni, trazione anteriore. Prezzo: 42.100€ (IVA esclusa)

– 1ª Edition (FWD): versione di lancio in due colorazioni, trazione anteriore. Prezzo: 42.100€ (IVA esclusa) Style (AWD): versione d’ingresso con trazione integrale. Prezzo: 39.000€ (IVA esclusa)

(AWD): versione d’ingresso con trazione integrale. Prezzo: 39.000€ (IVA esclusa) K-Line (AWD): top di gamma con trazione integrale, iequipaggiamenti e funzionalità aggiuntive. Prezzo: 43.750€ (IVA esclusa)

Classificato come veicolo commerciale N1 (fino a 3,5 tonnellate), TORRES EVT può accedere agli incentivi nazionali 2025 dedicati ai veicoli commerciali elettrici.

Il veicolo beneficia delle stesse garanzie estese previste per lagamma elettrificata KGM: 7 anni o 150.000 km sul veicolo, 7 anni di assistenza stradale e 10 anni o 1.000.000 km sulla batteria di trazione.

