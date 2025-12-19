Facebook Twitter Youtube
Home » Curiosità Tech » WhatsApp sotto attacco: la funzione da attivare subito per proteggere account e soldi
Curiosità Tech

WhatsApp sotto attacco: la funzione da attivare subito per proteggere account e soldi

Di Francesca Testa
C’è una funzione Whatsapp che garantisce un alto livello di privacy e sicurezza. Ecco come si attiva e che cosa accade, quando lo si fa

WhatsApp è tra le app di messaggistica più amate al mondo, e con un alto livello di privacy. Gli sviluppatori lavorano continuamente per introdurre nuove funzioni che possano allietare la permanenza degli utenti sulla piattaforma, ma anche rendere la navigazione il più protetta possibile.

D’altronde, ogni giorni milioni di persone usano la suddetta app per scambiarsi messaggi, file audio e video, e sono davvero numerosi i dati archiviati. Avere un buon sistema di sicurezza e funzioni che la agevolino, è dunque di grande importanza, in un contesto del genere.

Nel corso dell’anno è emersa una novità, poi spiegata da WABetaInfo, che riguarda una funzione utilissima per proteggere il proprio account WhatsApp. È bene conoscerla, in modo da potersi tutelare al meglio ed evitare furti di dati e di account, truffe e quant’altro, che potrebbero solo portare una serie di guai.

WhatsApp, la novità che protegge il tuo account e che lo porta a un alto livello di sicurezza

L’innovazione di cui sopra è una modalità di protezione elevate che mette insieme tutti i più importanti strumenti di sicurezza e privacy dell’app di messaggistica in questione.

Basta un click per attivarla, e si mette il proprio account in sicurezza, con un procedimento molto semplice. La modalità in questione offre i seguenti vantaggi: in primis, blocca foto, video e audio mandati da numeri sconosciuti, disattiva anteprime di link, perché potrebbero costituire un rischio.

Silenzia telefonate da numeri che non si hanno tra i contatti, in rubrica, limita inviti a vari gruppi, soprattutto da spam, evitando che si sia aggiunti senza volerlo. Si può inoltre attivare la verifica in due passaggi, e il profilo è meno visibile, per ciò che concerne foto, info, ultimo accesso.

Questa funzione è disponibile in versione Android beta 2.25.36.15, su iOS versione beta 25.36.10.70. In futuro tutti potranno averla e utilizzarla. Per attivarla è semplice: basta aprire le Impostazioni, andare su Privacy, poi su Avanzate e cliccare Impostazioni account rigorose. Dopodiché fai click ed è fatta.

Se in futuro dovessi decidere che non vuoi più tale modalità di protezione, puoi eseguire gli stessi step appena citati e disattivarla come e quando vuoi. Certo è che è una protezione consigliata per chi vuole maggiore sicurezza per il proprio account.

