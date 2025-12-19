Facebook Twitter Youtube

Dalle TV LG si potrà eliminare Microsoft Copilot

LG ha fatto sapere che i proprietari delle sue smart TV potranno cancellare Microsoft Copilot, possibilità che arriva dopo le segnalazioni di numerosi utenti che hanno lamentato l’impossibilità di eliminare il servizio Microsoft in seguito all’ultimo aggiornamento di webOS.

In una dichiarazione rilasciata al sito The Verge, un portavoce dell’azienda sudcoreana afferma: “Rispettiamo le scelte dei consumatori e ci adopereremo per consentire agli utenti di eliminare l’icona con la scorciatoia se lo desiderano”.

La scorsa settimana un utente sul forum di reddit aveva pubblicato l’immagine dell’icona di Microsoft Copilot mostrata tra le app delle TV LG, evidenziando l’impossibilità di rimuoverla dall’elenco. “L’aggiornamento software della mia TV LG ha installato Microsoft Copilot e non può essere cancellato”, scriveva l’utente. Il post ha generato oltre 36.000 upvote (il meccanismo che consente di aumentare la visibilità del post) e commenti di persone sempre più frustrate per il proliferare di AI non richieste.

A gennaio di quest’anno sia LG, sia Samsung, avevano riferito l’intenzione di aggiungere l’assistente Copilot AI di Microsoft nelle smart TV. LG ha implementato questa possibilità con l’aggiornamento di webOS. Chris De Maria, portavoce di LG, ha precisato che l’icona è una “scorciatoia” alla web app Microsoft Copilot che si apre nel browser web e non un “servizio basato su applicazione integrato nella TV”; ha inoltre aggiunto che “funzionalità quali l’input da microfono sono attivate solo su esplicito consenso dell’utente”. Non è dato sapere con esattezza quando LG eliminerà la scorciatoia che consente di eliminare Copilot, ma l’azienda ha riferito genericamente che permetterà di farlo con un futuro aggiornamento.

Non solo Copilot, polemiche anche per una diversa funzione AI

Lo stesso update che ha introdotto Copilot, ha attivato un’altra funzionalità AI controversa denominata “Live Plus”, in grado di riconoscere i contenuti mostrati sullo schermo e usare le informazioni per proporre funzionalità definite migliorative, ad esempio raccomandazioni personalizzate su nuovi contenuti e pubblicità. La funzione Live Plus è attivata di default; si può disattivare ma è una impostazione che deve essere modificata manualmente.

