WhatsApp traduce i messaggi grazie alle API di Apple

Tra le novità di iOS 26c’è la “Traduzione in tempo reale” in Messaggi, funzione che permette di ottenere la traduzione in automatico dei messaggi nella propria lingua preferita (basta tenere premuto il dito su un messaggio per fare apparire l’opzione per tradurlo); una funzionalità simile è in arrivo anche nell’app WhatsApp grazie alle API di Apple.

«Con più di 3 miliardi di utenti in oltre 180 Paesi, lavoriamo costantemente per mantenere i nostri utenti sempre connessi, indipendentemente da dove si trovino nel mondo. Comprendiamo però che a volte la lingua può essere un ostacolo nello svolgimento delle attività o nell’espressione dei propri sentimenti. Ecco perché siamo entusiasti di introdurre la traduzione dei messaggi su WhatsApp, così potrai comunicare più facilmente in diverse lingue», scrive la società del gruppo Meta.

«Se visualizzi un messaggio in una lingua diversa, ora puoi semplicemente premere a lungo e toccare “Traduci”. Scegli la lingua da cui o verso cui desideri tradurre il messaggio e scaricala per salvarla per future traduzioni. Questo funziona per le chat individuali, i gruppi e anche per gli aggiornamenti dei canali».

Le traduzioni dei messaggi sono state progettate per proteggere la privacy delle chat: gli sviluppatori spiegano che le traduzioni avvengono direttamente sul dispositivo e WhatsApp non può vederle.

Gli sviluppatori riferiscono di stare implementando le traduzioni dei messaggi per gli utenti Android e iPhone gradualmente iniziando da alcune lingue selezionate, ma presto ne seguiranno altre. Gli utenti Android troveranno questa funzione disponibile in sei lingue: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo.

Per gli utenti iPhone, verrà offerta in più di 19 lingue: l’impiego delle API di Apple si evince dal fatto che gli sviluppatori rimandano alla documentazione sul sito della Mela e che le lingue supportate per la traduzione su iPhone sono le stesse di Apple Messaggi.

Gli utenti Android potranno anche scegliere di attivare la traduzione automatica per un’intera conversazione, in modo che anche tutti i messaggi futuri in quella conversazione vengano tradotti. Purtroppo sembra che quest’ultima funzione non sarà disponibile per gli utenti di iPhone, almeno per il momento.

