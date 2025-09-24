Con Logitech Signature Slim Solar K980 niente fili e niente ricarica per sempre

Belle le periferiche senza fili, se non fosse per la ricarica delle batterie che a volte colpisce nel momento sbagliato: Logitech risolve per sempre il problema con la tastiera Signature Slim Solar+ K980 che si alimenta sia con luce naturale che artificiale.

È possibile grazie a una striscia fotovoltaica perfettamente integrata nel design della tastiera, posizionata in alto al centro sopra i tasti, all’incirca nella stessa posizione di Apple Touch Bar da tempo rimossa nei MacBook Pro.

Con l’energia del sole vincerò

Grazie alla tecnologia Logi LightCharge, la striscia fotovoltaica è in grado di catturare la luce naturale anche nelle giornate di pioggia, oltre alla luce artificiale di lampade e lampadine in interni. A questo si aggiungono una batteria ricaricabile con durata fino a 10 anni ed efficienza energetica per ridurre al minimo i consumi.

Il risultato è che dopo una ricarica completa con la luce Logitech Signature Slim Solar+ K980 è in grado di funzionare al buio per quattro mesi, permettendo a utenti e aziende di non doversi mai più preoccupare di dover rimanere a secco e di dover ricaricare la batteria.

È realizzata con fino al 70% di plastica riciclata certificata post consumo, con alluminio a basse emissioni di carbonio e imballaggio sostenibile.

Familiare da subito

Mette a disposizione tasti con meccanismo a farfalla dal profilo basso, come gli utenti sono abituati a usare nei computer portatili. Nonostante il layout completo più tastierino numerico, grazie al design sottile riduce l’ingombro sulla scrivania.

Oltre a una riga completa di tasti funzione programmabili, è possibile automatizzare le attività frequenti tramite le Smart Actions personalizzabili per ogni esigenza tramite il software Logi Options+ disponibile sia per Mac che per PC Windows.

Funziona con tutto

Questa periferica Bluetooth è multi-dispositivo con supporto multi-OS: funziona con Mac, iPad, iPhone, Android, tablet e PC Windows permettendo all’utente di passare al volo tra tre dispositivi tramite i tasti dedicati Easy-Switch. Anche il layout dei tasti è multi-OS per Mac, Windows e ChromeOS.

Una versione per aziende

Oltre al modello per utenti privati, Logitech propone anche la versione Business su misura per società e grandi organizzazioni. Nella dotazione include il ricevitore Logi Bolt USB-C per garantire connessione stabile e sicura anche in ambienti affollati.

Gli amministratori IT non dovranno più preoccuparsi di sostituire o ricaricare periodicamente le batterie, inoltre possono monitorare da remoto tutte le tastiere grazie a Logitech Sync, da cui si gestiscono anche gli aggiornamenti software e firmware.

Logitech Signature Slim Solar K980, compatibilità, disponibilità e prezzi

Funziona con macOS 12, iOS e iPadOS 16, Android 12, Windows 10 e versioni successive, oltre a ChromeOS e Linux. La tastiera è già disponibile nel mondo presso Logitech e rivenditori al prezzo di 109,99 euro per la versione universale, oppure in versione Business al prezzo di 119,99 euro.

Si può comprare anche da questa pagina di Amazon.

