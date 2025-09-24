Apple investe nelle sequoie per compensare le emissioni di carbonio

Apple ha annunciato un nuovo investimento a favore del ripristino e della gestione sostenibile di una foresta di sequoie produttiva in California, in collaborazione con The Conservation Fund.

Il progetto forestale rientra nell’ambito dell’iniziativa Restore Fund dell’azienda, che al momento sostiene una ventina di progetti di agricoltura conservativa e rigenerativa in sei continenti.

L’iniziativa Restore Fund ha l’obiettivo di aumentare gli investimenti globali nella rimozione del carbonio mediante meccanismi naturali. Da quando è stata lanciata nel 2021, con Goldman Sachs e Conservation International, Apple ha esteso l’iniziativa nel 2023 con l’aggiunta di un nuovo fondo gestito da Climate Asset Management, e poi nel 2025 con ulteriori investimenti diretti di Apple in progetti per il ripristino delle risorse naturali negli Stati Uniti e in America Latina. Anche TSMC e Murata, fornitori di Apple, hanno investito nel fondo.

Gli investimenti di Apple nella natura giocano un ruolo importante nell’ambito di Apple 2030, l’ambizioso piano dell’azienda di raggiungere la neutralità carbonica in tutta la propria impronta ambientale entro la fine di questo decennio. A questo scopo, l’azienda riferisce di stare lavorando per ridurre le sue emissioni globali del 75% rispetto al 2015, e ha già superato il 60%.

Per compensare le emissioni rimanenti, Apple sta usando carbon credit frutto di “progetti di alta qualità” per la rimozione dell’anidride carbonica, dando priorità a soluzioni per il ripristino delle risorse naturali per via della loro scalabilità e dei numerosi vantaggi associati. Entro il 2030, l’azienda e i suoi fornitori puntano a eliminare ogni anno 9,6 milioni di tonnellate di carbonio dall’atmosfera attraverso i progetti in corso in varie parti del mondo.

Proteggere le foreste negli Stati Uniti

Con il progetto per la salvaguardia della foresta di sequoie, Apple ha investito nel ripristino e nella gestione sostenibile della Gualala River Forest nella Mendocino County, California. L’iniziativa è frutto di una collaborazione con The Conservation Fund, un’organizzazione no profit con sede negli Stati Uniti che acquista foreste e altre aree a rischio per tutelarle dal degrado. Dal 2004, l’organizzazione ha protetto oltre 120.000 acri di area forestale californiana nella regione delle sequoie.

La Gualala River Forest fa parte di un ampio tratto di foresta di sequoie costali che ospita centinaia di specie animali ed è la linfa economica di molte comunità lungo la costa settentrionale della California.

Apple aveva già collaborato con The Conservation Fund per proteggere oltre 36.000 acri di foreste produttive nel Maine e nella Carolina del Nord, nell’ambito del suo impegno per la conservazione del patrimonio naturale degli Stati Uniti. Oltre che nella foresta di sequoie in California, nell’ambito del suo Restore Fund Apple ha investito anche in una foresta pluviale temperata con specie miste nello Stato di Washington attraverso la partnership con Climate Asset Management

