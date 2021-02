Whitings presenta bilancia e misuratore di pressione Smart con rete cellulare

Withings lancia due dispositivi Smart per la salute con rete cellulare integrata. E’ il risultato di un’accelerazione della digitalizzazione causata dalla pandemia di COVID-19, che tra gli altri settori sta colpendo in positivo anche quello della telemedicina. Tenere sotto controllo la salute è importante da sempre, ma per restare nel tema coronavirus una rilevazione tempestiva della saturazione del sangue oggi può fare davvero la differenza e in qualche caso, se si agisce poi tempestivamente, può anche evitare l’ospedalizzazione.

Nel caso delle novità di Withings abbiamo a che fare con una bilancia (Body Pro) e uno sfigmomanometro (BPM Connect Pro) entrambi dotati di tecnologia Smart, due dispositivi quindi che vanno a monitorare le variazioni di peso corporeo (e di conseguenza anche l’indice di massa corporea) e di pressione. Hanno tutte le caratteristiche Smart offerte da altri dispositivi simili che si collegano a smartphone, tablet e computer tramite Bluetooth o WiFi, ma qui c’è l’aggiunta della rete cellulare che semplifica di molto l’archiviazione sul cloud.

Dentro c’è probabilmente una schedina SIM con traffico dati utilizzabile unicamente per l’invio dei dati raccolti dai dispositivi (parliamo di pochi bit per ogni misurazione) i cui costi sono presumibilmente assorbiti dalla società, visto che nelle pagine di prodotto non si parla di abbonamenti supplementari da attivare. D’altronde è un po’ quello che Amazon fa da anni con gli e-reader Kindle dotati di connessione cellulare integrata, utilizzata in quel caso per scaricare i libri acquistati sulla piattaforma o per consultare le informazioni tratte da Wikipedia e nient’altro.

In questo modo però si evita di dover configurare i dispositivi o avere WiFi e Bluetooth disponibili per il trasferimento dati; purché ci sia campo, le misurazioni saranno inviate immediatamente sul cloud e quindi raggiungibili da medici e professionisti della salute. L’idea è quella di semplificare il monitoraggio della salute di tutti quei pazienti meno avvezzi con la tecnologia (prime tra tutti le persone anziane) o che non dispongono di una rete Internet.

«I programmi di telemedicina professionali spesso non riescono a tirare fuori tutto il proprio potenziale» proprio perché la configurazione dei prodotti non è intuitiva o perché non si riescono a raggiungere i requisiti minimi dal punto di vista della connettività, o proprio perché manca lo smartphone o non è abbastanza aggiornato/aggiornabile per installarci l’app che serve. Con i due nuovi prodotti di Withings questo collo di bottiglia viene superato perché all’utente finale è richiesto soltanto il corretto utilizzo degli strumenti: l’invio dei dati al medico viene gestito dal dispositivo stesso, in totale autonomia.

«Affinché la telemedicina e il monitoraggio in remoto dei pazienti abbiano successo, gli operatori sanitari devono avere accesso ai dati raccolti in maniera affidabile, accurata e continua, in modo da poterli analizzare quando serve» spiega ntoine Robiliard, vicepresidente della divisione business-to-business di Withings. «Per raggiungere risultati ottimali, [questi dispositivi] devono essere semplici da utilizzare, da chiunque, stimolarne l’utilizzo e assicurare la trasmissione dei dati in maniera autonoma, ma anche sicura, privata e protetta. La nostra gamma di dispositivi con rete cellulare affronta tutti questi problemi colmando il divario che c’è tra paziente e operatore sanitario, aumentando di conseguenza l’efficacia dei programmi di telemedicina». I dati raccolti dai dispositivi – si legge – vengono caricati sulla piattaforma cloud proprietaria di Withings che offre crittografia end-to-end ed è certificata HIPAA, il consorzio che verifica la riservatezza dei sistemi di raccolta dati medici.

Withings Body Pro che Withings BPM Connect Pro non sono disponibili alla vendita diretta per il pubblico, ma solo per i professionisti del settore sanitario.