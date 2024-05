Wolfs, Apple coproduce il film che riunisce George Clooney e Brad Pitt

Pubblicità

Sony Pictures ha diffuso il trailer di Wolfs – Lupi solitari, lungometraggio prodotto da Apple Original Films e Columbia che vede insieme di nuovo protagonisti Brad Pitt e George Clooney. I due attori non apparivano spalla a spalla da anni (dalla commedia criminale del 2008 Burn After Reading – A prova di Spia dei fratelli Cohen, e dalla saga Ocean di Steven Soderbergh) e tornano a recitare insieme in questo nuovo atteso titolo.

Wolfs vede Clooney nei panni di qualcuno in grado di sistemare una situazione scottante (un “fixer”), chiamato a coprire un omicidio; nel trailer si vede un secondo “faccendiere”, il personaggio interpretato da Brad Pitt, che intende fare la stessa cosa. I due sono costretti a lavorare insieme, nonostante siano dei lupi solitari, un’accoppiata che farà deragliare la situazione in modi inaspettati.

I due protagonisti sono i “Wolfs” al quale fa riferimento il titolo, i fixer, i risolutori, un po’ come il mitico Mr. Wolf di Pulp Fiction, chiamato per “risolvere problemi”. Wolfs è scritto e diretto da Jon Watts, regista dell’ultima trilogia di Spider-Man, cineasta anche dietro le produzioni (più piccole) di Clown e Cop Car.

Le due super star di Hollywood George Clooney e Brad Pitt figurano anche tra i produttori del film, insieme al regista e sceneggiatore. Tra gli altri attori presenti troviamo: Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan. Negli USA l’uscita nelle sale è prevista per il 20 settembre; subito dopo l’uscita nei cinema arriverà con ogni probabilità su Apple TV+.

