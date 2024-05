In Giappone i documenti d’identità nel Wallet di iPhone

Pubblicità

Come già negli Stati Uniti, anche in Giappone sarà possibile salvare in modo sicuro i documenti d’identità come la patente, la carta d’identità e altri ancora nel Wallet di iPhone / Apple Watch.

Lo Stato insulare dell’Asia orientale sarà il primo paesi al di fuori dei confini nordamericani dove sarà possibile usare questa funzionalità, grazie all’imminente digitalizzazione della MyNumber, sistema identificazione attivo da ottobre 2015, utilizzabile in vari ambiti della pubblica amministrazione del Sol Levante, che prevede l’utilizzo di un codice univoco a 12 cifre.

Bisognerà aspettare ancora un po’ per poter sfruttare la novità in Giappone ma Apple ha già confermato in un comunicato stampa il supporto alla carta d’identità dalla fine della primavera del 2025.

Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple responsabile Apple Pay e Cards, accoglie con favore questa possibilità al di fuori degli Stati Uniti, ed evidenzia funzionalità di sicurezza intrinseche in iOS che rendono tutto più sicuro rispetto alla sola carta fisica.

Come accennato, la carta di identità del Sol Levante prevede un numero univoco a dodici cifre assegnato a tutti i residenti giapponesi, utilizzabile per varie procedure amministrative ufficiali, nelle banche, nei negozi per ritirare colli e altri ambiti ancora; questo spiega perché è necessario tempo per completare l’implementazione (il CEO di Apple, Tim Cook, ne aveva discusso con il Primo Ministro durante una visita ufficiale nel paese alla fine del 2022).

La possibilità di mostrare i documenti di identità nel Wallet di iPhone o Apple Watch, è collegata a funzionalità di autenticazione basate sulla biometria (Touch ID o Face ID). I cittadini giapponesi potranno sfruttare i loro iPhone al posto non solo delle carte di credito e delle tessere Suica e Pasmo, ma anche del nuovo documento d’identità.

Attualmente, la My Number Card è usata da più di 100 milioni di cittadini; può essere sfrutatata per accedere a servizi amministrativi in più di 60.000 minimarket, per vari servizi online pubblici e privati, ed è ampiamente utilizzata nella vita quotidiana. Le carte d’identità Apple Wallet sono conferme alle norme SO 18013-5 e ISO 23220 e tengono conto di specifiche linee guida chiare per la protezione della privacy degli utenti.

In Italia la digitalizzaizone dei documenti dovrebbe partire dall’estate, nell’ambito del progetto Identità Digitale voluto dalla Commissione europea, uno strumento che tramite portafogli digitali disponibili su applicazioni per telefoni cellulari e altri dispositivi permette di identificarsi online e offline.