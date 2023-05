WordPress, la piattaforma per blog e siti web compie 20 anni

WordPress,- la più nota tra le piattaforme di content management system (CMS) – festeggia 20 anni. La prima versione fu pubblicata il 27 maggio 2003 dallo sviluppatore statunitense Matt Mullenweg e dal collega inglese Mike Little come fork di b2/cafelog, un sistema di blogging che sembrava abbandonato dal 2002.

Il nome WordPress fu suggerito da Christine Selleck Tremoulet (amica di Mullenweg). All’epoca nessuno di loro aveva osato immaginare che sarebbe diventata quella che oggi è la piattaforma di riferimento del 43% dei siti web.

“Sarebbe bello avere la flessibilità di MovableType, il parsing di TextPattern e “l’hackability” di b2″ scriveva Matt Mullenweg nel 2003, senza immaginare che la versione iniziale avrebbe richiesto 3 mesi e poi altri 20 anni di aggiornamenti continui e costanti.

Gli sviluppatori di WordPress sono stati capaci ma anche fortunati per tutta una serie di eventi che hanno man mano reso possibile fare emergere la piattaforma. Tra questi ricordiamo il cambio di licenza di Movable Type (software per la pubblicazione e gestione dei contenuti di blog), lo stagnare del CMS Textpattern, e i ritardi nello sviluppo di CMS-concorrenti quali Drupal e Joomla.

WordPress è diventato con il passare del tempo un completo sistema di content management system (CMS), permettendo la creazione e distribuzione di un sito Internet formato da contenuti testuali o multimediali, gestibili ed aggiornabili in maniera dinamica. Intorno a questa piattaforma sono nati plug-in di tutti i tipi (moduli che estendono le funzionalità e aggiungono nuove caratteristiche ed elementi ai siti) e temi che permettono di modificare l’aspetto e la funzionalità di un sito web.

Dopo il rilascio di WordPress 5.0 nel 2018, precedentemente noto come Project Gutenberg, sono state apportate revisioni su come l’editor predefinito gestisce il contenuto di modifica all’interno di pagine e post, e poi integrati controlli sullo stato di salute di un sito, integrati widget di nuova generazione, funzioni per variazioni di stile multiple, migliorati gli strumenti di progettazione e altro ancora.

WordPress.org è il sito da cui viene distribuita la versione ufficiale, gratuita (distribuita con licenza GPL), del software WordPress. Il sito WordPress.org è proprietà di WordPress Foundation che coordina lo sviluppo del progetto WordPress e lo finanzia. WordPress.com è un sito della società Automattic che offre piani di hosting online con una versione modificata (ridotta) di WordPress. WordPress.com può utilizzare il marchio WordPress perché la società Automattic è stata fondata da Matt Mullenweg, cofondatore del progetto WordPress.