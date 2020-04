X88 Pro X3 e H96 Max X3, ecco le TV Box Android per sopportare la quarantena

Se la quarantena vi ha ormai stroncato ecco come passare le giornate trasformando il vostro salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale per guardare film e serie TV dalle piattaforme più in voga. Oggi vi proponiamo in sconto X88 Pro X3 e H96 Max X3, due TV Box Android con caratteristiche di tutto rispetto. Il prezzo è simile, X88 costa appena 43,99 euro, mentre H96 ha un prezzo di 45,99 euro.

I due TV box sono molto simili tra loro, almeno per quanto concerne le caratteristiche tecniche, mentre differiscono completamente nel design. Da un lato, infatti, X88 Pro X3 una un’estetica molto familiare, quando si tratta di TV box, mentre H96 Max X3 differisce. Il primo assume una forma quadrata piuttosto classica, mentre il secondo è totalmente rotondo.

Dal punto di vista delle caratteristiche, entrambi i box condividono il sistema operativo, basato su Android 9, così come identico è il processore, in ambi i casi Amlogic S905X3 Quad core ARM Cortex-A55, affiancato da una GPU Mali-G31 MP2 e ben 4 GB di RAM LPDDR. Entrambi montano ROM da 32, 64 e 128 GB di eMMC, a seconda delle versioni scelte.

La prima differenza, in realtà di poco conto nell’utilizzo quotidiano è nel Bluetooth. Mentre il modello X88 supporta il BT 4.1, H96 propone lo standard 4.0. Anche dal punto di vista della connettività wireless la scheda tecnica tradisce qualche piccola differenza: mentre H88 supporta la doppia banda 2.4G e 5G WiFi, con standard 802.11a/b/g/n/ac, H96 offre doppia banda e standard 802.11a/b/g/n.

In ogni caso, entrambi i dispositivi possono collegarsi tramite cavo ethernet fino a 100M. Anche la connettività mostra qualche differenza. H88 propone una porta USB- A 3.0 OTG, più una seconda USB-A 2.0, mentre su H96 non è menzionata la funzione OTG.

Al di là delle caratteristiche tecniche, entrambi i dispositivi supportano la visualizzazione i file fino a 8K, quindi si prestano ad essere ideali dal punto di vista dello streaming, per visionare film e serie TV, ma anche per godersi semplicemente YouTube sulla TV del salotto, oltre alla possibilità di leggere qualsiasi media, anche da chiavetta USB con foto, filmati e musica all’interno.

Entrambe propongono lo stesso peso e misure presso a poco simili, con la differenza della forma.

Quanto al prezzo, il modello X88 parte da 43,99 euro e si acquista da qui, mentre H96 si acquista a partire da 45,99 euro direttamente da qui. Ambo i box sono disponibili nei diversi formati di memoria da 32, 64 e 12 GB.