GameClub porta Aralon: Sword and Shadow su App Store con grafica rimasterizzata

Per chi non ha familiarità con Aralon: Sword and Shadow, è stato uno dei giochi più popolari in ‌App Store‌, perché si è trattato del primo grande gioco di ruolo open world disponibile su iOS. Adesso, tramite il servizio GameClub, Aralon torna giocabile su iPhone e iPad con grafica rimasterizzata.

Quando il gioco è stato rilasciato per la prima volta in App Store, impiegava una grafica davvero semplice e basilare, mentre successivamente, Crescent Moon ne aveva raccolto le redini fornendo aggiornamenti grafici di miglior fattura. Adesso tocca a GameClub, che riporta in auge Aralon: Sword and Shadow sotto una veste grafica ancor migliore.

Il gioco originale Aralon: Sword and Shadow è stato progettato per funzionare sui modelli ormai datati dei dispositivi Apple, come per esempio iPhone 4 e il primo iPad, ma da allora la grafica iPhone e iPad si è evoluta in modo significativo.

E’ possibile giocare il titolo tramite GameClub, un servizio in abbonamento, che come ricorda macrumors costa 4,99 dollari al mese, e consente a un massimo di 12 membri della famiglia di giocare con un unico abbonamento. Coloro che non hanno mai provato il servizio potranno beneficiare di una prova gratuita di 30 giorni, dunque un’ottima occasione per testare il “nuovo” Aralon: Sword and Shadow su iPhone e iPad.

Ricordiamo che GameClub è uno sviluppatore che mira a cambiare l’attuale situazione dei vecchi giochi iOS, che per mancanza di aggiornamenti, ottimizzazioni e adeguamenti vari, non sono più giocabili sugli ultimi modelli di iPhone e iPad. Tanti, tantissimi i giochi resuscitati dall’oblio e nuovamente disponibili su iOS.

Aralon è disponibile da questa pagina di App Store gratis con acquisti in-app.

Tra i titoli interessati dall’aggiornamento, Super Crate Box, Space Miner e Incoboto. Altri titoli che hanno beneficiato della modernizzazione sono Run Run Boo, Cubed Rally World, Chopper 2, Zombie Match Defense, Wooords, Sword of Fargoal, e il mitico Hook Champ.

