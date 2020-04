Nuovi AirPods attesi con design dei Pro ma senza cancellazione del rumore

Le anticipazioni di nuovi AirPods in arrivo senza cancellazione del rumore circolano da mesi: secondo alcuni il lancio era programmato per il prossimo mese di maggio, ora però sembra che nonostante la tabella di marcia non sia ancora stata modificata, la multinazionale di Cupertino potrebbe trovarsi costretta a posticiparli per coronavirus.

In precedenza i nuovi auricolari senza fili di Apple erano indicati come Airpods Pro Lite, nome ipotetico ma incongruente con la nomenclatura di Cupertino che praticamente da sempre riserva la categoria Pro a prodotti, dispositivi e accessori di fascia top, sia per prezzo che per specifiche tecniche e funzioni. Secondo un leaker il nome sarà invece AirPods X.

Ma nonostante il volume crescente di indiscrezioni sui nuovi auricolari Apple in arrivo, finora sono emersi pochi indizi su caratteristiche e specifiche. Ora sembra che i nuovi AirPods avranno un design identico al modello Pro ma senza cancellazione del rumore, una soluzione per rinnovare gli auricolari contenendo il prezzo di vendita.

Tralasciando la lotteria dei nomi, gli indizi sembrano puntare a una possibile sostituzione del modello con design precedente, per rendere più omogenea la famiglia di auricolari con design identico ma con funzioni e tecnologie integrate diverse, oltre che per prezzo e posizionamento di mercato.

La tabella di marcia per ordinativi di parti e componenti e anche per la produzione presso i partner di Apple sembra indicare ancora il lancio previsto a maggio. Ma considerando l’impossibilità di viaggi e spostamenti per gli ingegneri Apple in Cina e in Asia, molti nella catena di approvvigionamento sospettano che la multinazionale di Cupertino sarà costretta a posticiparli, probabilmente nella seconda metà dell’anno o forse addirittura al 2021.

AirPods Pro a confronto con AirpodsCosì come per i nomi ipotizzati, anche le date indicate devono essere accolti con cautela: DigiTimes è poco affidabile per i dettagli sulle novità in arrivo da Apple, di più invece sui movimenti di fornitori e assemblatori asiatici. Questo vale ancora di più per una possibile versione lite degli AirPods Pro che, mantenendo lo stesso design, concentrerebbe modifiche e cambiamenti all’hardware interno con la rimozione della cancellazione del rumore.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods si parte da questa pagina: invece da qui la recensione di AirPods Pro, i primi di Cupertino con cancellazione del rumore.