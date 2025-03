Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 15, nuovi modelli top svelati a MWC 2025

Pubblicità

In un colpo solo al Mobile World Congress MWC 2025 presentati gli smartphone Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 15, oltre a Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro, Buds 5 Pro anche in versione Wi-Fi, Xiaomi Watch S4, Electric Scooter 5 Series infine anche Smart Band 9 Pro in una nuova variante di colore.

Tutti i modelli dell’ultima gamma funzionano con il chip Snapdragon 8 Elite che offre un aumento delle prestazioni CPU del 45%, nelle prestazioni grafiche GPU del 44%, il tutto con una riduzione di consumi di energia del 52%: il costruttore indica genericamente queste percentuali di miglioramento rispetto alle generazioni precedenti.

I terminali risultano fluidi e riescono a sostenere le prestazioni massime più a lungo grazie al sistema di raffreddamento IceLoop. Tutti i modelli impiegano le più recenti, veloci e parsimoniose memorie LPDDR5X. L’archiviazion è basata sulla tecnologia UFS 4.0 per Xiaomi 15 e sulla versione UFS 4.1 nel modulo Ultra.

Xiaomi 15 Ultra

Le quattro fotocamere Leica sul retro mettono a disposizione tutte le lunghezze focali per catturare foto e video a livello professionale. La fotocamera principale sfrutta il sensore Sony LYT-900 da un pollice da 50MP abbinato a un obiettivo ottico Leica Summilux con apertura ƒ/1.63, lunghezze focali variabili di 23mm, 28mm e 35mm e gamma dinamica elevata di 14EV.

Il teleobiettivo Leica da 70mm è indicato per ritratti, fotografia di strada e, grazie all’ampio sensore, anche nelle fotografia macro a distanza ravvicinata a partire da 10 cm. Il secondo teleobiettivo Leica da 200MP da 100mm per le foto a distanza arriva fino a 200mm tramite zoom digitale. Grazie al sensore da 1/1,4″, combinato con l’apertura ƒ/2,6, cattura il 136% di luce in più rispetto a Xiaomi 14 Ultra.

Infine la quarta fotocamera Leica da 14mm ultra-grandangolare per paesaggi e foto di gruppo.

Oltre che eccellere nelle fotografia, il costruttore assicura video professionali 4K a 120 fps, con stabilizzazione ottica ed elettronica per la fotocamera principale. La registrazione video sfrutta Dolby Vision 4K a 60 fps e anche Log a 10 bit su tutte le lunghezze focali. La registrazione audio è affidata a ben quattro microfoni che permettono di scegliere tra registrazione omnidirezionale, avanti, indietro e traiettoria.

Lo schermo è un pannello AMOLED da 6,73” con risoluzione WQHD+ da 3.200 x 1.440 pixel con densità di 522 ppi e luminosità di picco di 3.200 nit. L’aggiornato sensore di impronte digitali a ultrasuoni rende lo sblocco più rapido e affidabile, anche con dita bagnate o sporche, oltre che in condizioni di scarsa illuminazione.

Xiaomi 15

Il modello Xiaomi 15 con tripla fotocamera Leica è proposto a prezzi più abbordabili. In questo caso le lunghezze focali vanno da 14mm a 120mm. La fotocamera principale con obiettivo Leica Summilux impiega il sensore Light Fusion 900 da 50MP apertura ƒ/1.62 e stabilizzazione ottica. La fotocamera telefoto da 50MP con apertura ƒ/2.0 e ultra-grandangolare da 50MP ƒ/2.2.

Grazie alla modalità Flashot è possibile effettuare scatti super veloci a 0,6 secondo su tutte le lunghezze focali. La registrazione video arriva a 8K a 30 fps, oppure Dolby Vision 4K a 60 fps, sempre su tutte le lunghezze focali. Anche qui ci sono quattro microfoni per le registrazioni audio come nel modello Ultra.

In questo modello lo schermo è AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione di 2.670 x 1.200 pixel e densità di 460 ppi, luminosità di picco di 3.200 nit.

Xiaomi 15 Series, prezzi e disponibilità

Xiaomi 15 Ultra è disponibile in tre colorazioni: Black, White e Silver Chrome17 e in due varianti di memoria: 16GB+1T a partire da 1699,90€ e 16GB+512GB a partire da 1499,90€ anche da questa pagina di Amazon.

Xiaomi 15 è disponibile in quattro colori: Black, White, Green e Liquid Silver17 e in 2 varianti di memoria: 12GB+512GB – a partire da 1099,90€ oppure 12GB+256GB – a partire da 999,90€.