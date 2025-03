QuarkXPress 2025 introduce l’assistente AI Quarky

Pubblicità

Quark Software ha annunciato un aggiornamento per QuarkXPress 2025, storica e apprezzata applicazione di desktop publishing: l’aggiornamento alla versione v21.0.3 d di QuarkXPress integra per la prima volta l’accesso a strumenti AI, tool presentati come in grado di migliorare la produttività e “ispirare la creatività”, dando vita a nuove idee.

Lo sviluppatore riferisce che i titolari di licenza in abbonamento possono sfrittare l’assistente AI battezzato Quarky. Quest’ultimo permette di generare testo, ottenere suggerimenti per i titoli, riassumere e parafrasare il testo, correggere la grammatica e anche tradurlo istantaneamente.

Alla stregua di vari strumenti AI per la scrittura, Quarky può generare testo in base all’input di partenza dell’utente, ed è indicato come “perfetto” per per perfezionare titoli, didascalie o corpo del testo. “Analizza i tuoi contenuti e suggerisce titoli accattivanti che catturano l’attenzione e riflettono accuratamente il messaggio del tuo progetto”, spiega lo sviluppatore.

Simile, il concetto, per quanto riguarda la sintesi: Qarky è in grado di esaminare i contenuti e riassumere i punti chiave, senza bisogno di riorganizzare il layout, facendo risparmiare tempo.

Altra novità di questo uppdate è l’abbinamento dei font basato sull’intelligenza artificiale che consente di ottenere suggerimenti da Google Font per caratteri che è possibile abbinare perfettamente ai font esistenti. “È possibile trasformare l’aspetto del tuo progetto con font perfettamente armonizzati ogni volta, abbinando il font selezionato con font complementari dalla libreria di Google Fonts”, spiega ancora Quark.

L’abbinamento di font basato sull’intelligenza artificiale aiuta a creare fogli di stile per titoli da Intestazione 1 a Intestazione 6 e stili di paragrafo. QuarkXPress 2025 è pienamente compatibile con l’ultimo macOS Sequoia, oltre che con macOS Sonoma (14.x), Ventura (13.x) e Monterey (12.x).

Nel momento in cui scriviamo QuarkXPress 2025 è disponibile con abbonamento annuale di 12 mesi per 279 € (con aggiornamenti, upgrade e supporto inclusi per tutto il tempo in cui l’abbonamento è attivo). In alternativa è disponibile la licenza perpetua con un anno di manutenzione e assistenza inclusa per 594 €. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova (utilizzabile per 7 giorni).

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.