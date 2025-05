Altoparlante impermeabile Xiaomi in sconto a 19 €

Volete amplificare la musica in riproduzione dallo smartphone? con lo speaker Xiaomi attualmente in sconto potete aumentare il volume della musica, dei film e delle videochiamate in un lampo e in qualsiasi situazione, anche quella più “wild”.

Essendo infatti certificato IP67 garantisce protezione contro polvere e immersioni temporanee in acqua, perciò è adatto a contesti in cui gli agenti atmosferici o gli imprevisti potrebbero danneggiare dispositivi meno robusti.

Pensatelo ad esempio al mare o a bordo piscina, per ascoltare la vostra musica preferita mentre il telefono è al sicuro nella borsa sotto l’ombrellone. Inoltre datosi che integra anche un microfono potete usarlo per rispondere ad una telefonata sempre nell’ottica di tenere il telefono lontano dalla sabbia e dall’acqua.

Si collega a smartphone, tablet, computer e altri dispositivi compatibili tramite Bluetooth 5.4, una tecnologia di recente generazione che promette una trasmissione del segnale stabile e fluida, senza interruzioni, anche a distanze più ampie rispetto alle versioni precedenti del Bluetooth.

Per quanto riguarda l’autonomia, usa una batteria da 1000 mAh che promette fino a 10 ore di riproduzione continua. E infine la potenza, di 5 Watt, è sufficiente per diffondere un suono chiaro e bilanciato specialmente in ambienti di piccole e medie dimensioni come una camera da letto, un terrazzo o per un gruppo di persone riunite sotto l’ombrellone.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 19 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.