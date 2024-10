Create animazioni per app iPhone e Mac con QuartzCode in sconto a 3 $

Pubblicità

Nel mondo dello sviluppo di app, le animazioni giocano un ruolo fondamentale nell’interazione e nell’estetica. QuartzCode è uno strumento innovativo progettato per semplificare la creazione di animazioni per app iOS e macOS, permettendo ai designer e agli sviluppatori di portare le loro idee visive alla vita in modo efficiente e intuitivo. Se vi interessa, con BundleHunt lo pagate pochissimo e vi dura tutta la vita.

Grazie all’interfaccia semplificata è possibile progettare le animazioni visivamente, senza la necessità di scrivere codice complesso. Offre una serie di strumenti di disegno e timeline per creare animazioni secondo le proprie esigenze e in pochi clic, il che significa che tutto il processo di design diventa accessibile anche a chi ha poche o nessuna competenza di programmazione.

QuartzCode si distingue da altri anche per la sua capacità di convertire automaticamente le animazioni create in codice Swift e Objective-C. Questo significa che si può passare direttamente dal design alla programmazione senza dover ripetere il lavoro. Il codice generato è pulito e ottimizzato, perciò si può integrare facilmente nelle applicazioni senza comprometterne le prestazioni.

Permette poi di gestire movimenti, transizioni, modifiche di opacità e molto altro: così è possibile dare vita alle proprie idee realizzando un semplice effetto di apparizione o un’animazione complessa senza necessariamente sapere come funziona a livello di codice.

Si tratta quindi di uno strumento essenziale per designer e sviluppatori che desiderano creare animazioni di alta qualità per app iOS e macOS, beneficiando della conversione automatica in codice e delle numerose opzioni di animazione a portata di clic.

La promozione

Potete acquistare QuartzCode in offerta speciale a 3 $ invece che 79,99 $ approfittando del BlackFriday di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Tenete presente che quella in vendita non solo è la licenza originale ma è anche una licenza a vita, ciò significa che potrete utilizzare l’app senza limitazioni nel corso degli anni.

Per installare QuartzCode serve almeno macOS Sierra o successivi. Quella in promozione è la versione 1.67.1 rilasciata il 14 Settembre 2022 e si può attivare su un massimo di 2 Mac.

Partite da questa pagina per comprare QuartzCode e per scoprire gli altri in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: