Festa Prime, Xiaomi TV F2 65 pollici Smart TV 4K con Fire TV e Airplay a 369€

Su Amazon è in offerta Xiaomi TV F2 65”, Smart TV 4K UHD da 65 pollici con Fire TV integrata e supporto HDR10. Il prezzo scende a 369€ invece di 569€ su Amazon.

Schermo 4K da 65 pollici con HDR10

Xiaomi TV F2 65” è dotato di un ampio pannello 4K UHD da 65 pollici (risoluzione 3840 × 2160), con supporto ai formati HDR10 e HLG per una resa più nitida e colori vividi. Il display adotta una retroilluminazione LED diretta e offre una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, con tempi di risposta adatti a contenuti video, sport e giochi occasionali. Il design con cornici sottili in metallo contribuisce a una visione più immersiva.

Fire TV integrata e Alexa hands-free

La Smart TV integra nativamente Fire TV, permettendo l’accesso diretto a piattaforme come Prime Video, Netflix, Disney+, RaiPlay e YouTube senza necessità di dongle esterni. È compatibile con Alexa per comandi vocali senza telecomando grazie ai microfoni integrati. È possibile controllare la TV, cercare contenuti o regolare il volume con la voce, oppure usare l’assistente Amazon per la domotica.

Connettività completa e audio DTS

Sul fronte delle connessioni, il TV F2 include 3 porte HDMI 2.0, 2 USB, uscita ottica e ingresso AV. Supporta Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per collegare dispositivi wireless come cuffie o soundbar. L’audio è gestito da due speaker da 12W ciascuno, con supporto a DTS Virtual:X e Dolby Audio per un suono più ampio rispetto alla media delle TV da salotto in questa fascia.

Interfaccia personalizzabile e profili utente

L’interfaccia Fire TV permette di creare profili utente separati e personalizzare la home con le app più usate. La gestione della TV è fluida, grazie a un processore quad-core con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per app e contenuti. Il telecomando Bluetooth incluso ha pulsanti dedicati per Alexa e per l’accesso rapido alle principali piattaforme streaming.

Xiaomi TV F2 65” lo comprate a 369€ invece di 569€ su Amazon

