Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Festa Prime, Xiaomi TV F2 65 pollici Smart TV 4K con Fire TV e Airplay a 369€
OfferteSconti speciali

Festa Prime, Xiaomi TV F2 65 pollici Smart TV 4K con Fire TV e Airplay a 369€

Di Pubblicità
Festa Prime, Xiaomi TV F2 65 pollici Smart TV 4K con Fire TV integrata a 369€ - macitynet.it

Su Amazon è in offerta Xiaomi TV F2 65”, Smart TV 4K UHD da 65 pollici con Fire TV integrata e supporto HDR10. Il prezzo scende a 369€ invece di 569€ su Amazon.

Schermo 4K da 65 pollici con HDR10

Xiaomi TV F2 65” è dotato di un ampio pannello 4K UHD da 65 pollici (risoluzione 3840 × 2160), con supporto ai formati HDR10 e HLG per una resa più nitida e colori vividi. Il display adotta una retroilluminazione LED diretta e offre una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, con tempi di risposta adatti a contenuti video, sport e giochi occasionali. Il design con cornici sottili in metallo contribuisce a una visione più immersiva.

Fire TV integrata e Alexa hands-free

La Smart TV integra nativamente Fire TV, permettendo l’accesso diretto a piattaforme come Prime Video, Netflix, Disney+, RaiPlay e YouTube senza necessità di dongle esterni. È compatibile con Alexa per comandi vocali senza telecomando grazie ai microfoni integrati. È possibile controllare la TV, cercare contenuti o regolare il volume con la voce, oppure usare l’assistente Amazon per la domotica.

Festa Prime,Xiaomi TV F2 65 pollici Smart TV 4K con Fire TV integrata a 369€ - macitynet.it
XIAOMI TV F 65 ha Fire TV integrata ed è compatibile con AirPlay

Connettività completa e audio DTS

Sul fronte delle connessioni, il TV F2 include 3 porte HDMI 2.0, 2 USB, uscita ottica e ingresso AV. Supporta Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per collegare dispositivi wireless come cuffie o soundbar. L’audio è gestito da due speaker da 12W ciascuno, con supporto a DTS Virtual:X e Dolby Audio per un suono più ampio rispetto alla media delle TV da salotto in questa fascia.

Interfaccia personalizzabile e profili utente

L’interfaccia Fire TV permette di creare profili utente separati e personalizzare la home con le app più usate. La gestione della TV è fluida, grazie a un processore quad-core con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per app e contenuti. Il telecomando Bluetooth incluso ha pulsanti dedicati per Alexa e per l’accesso rapido alle principali piattaforme streaming.

Xiaomi TV F2 65” lo comprate a 369€ invece di 569€ su Amazon

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon termina oggi 8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Speciali

Offerte Apple

Accessori iPhone e smartphone

Elettronica, software e accessori computer

Fotografia, Creatività, Video e Audio

Audio, video, TV

Domotica e illuminazione

Vita in casa, pulizia, scorte

Cura della persona

Cucina, Giardino e fai-da-te

Vita in movimento, fitness sport

Offerte Amazon

Articolo precedente
Festa Prime, Narwal sconta tutti i suoi robot con e senza AI
Articolo successivo
Festa Prime, Mova V50 Ultra Complete robot per la casa che aspira e lava

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

OfferteSconti speciali

Festa Prime, Xiaomi TV F2 65 pollici Smart TV 4K con Fire TV e Airplay a 369€

Di Pubblicità
Festa Prime, Xiaomi TV F2 65 pollici Smart TV 4K con Fire TV integrata a 369€ - macitynet.it
Pubblicità

Su Amazon è in offerta Xiaomi TV F2 65”, Smart TV 4K UHD da 65 pollici con Fire TV integrata e supporto HDR10. Il prezzo scende a 369€ invece di 569€ su Amazon.

Schermo 4K da 65 pollici con HDR10

Xiaomi TV F2 65” è dotato di un ampio pannello 4K UHD da 65 pollici (risoluzione 3840 × 2160), con supporto ai formati HDR10 e HLG per una resa più nitida e colori vividi. Il display adotta una retroilluminazione LED diretta e offre una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz, con tempi di risposta adatti a contenuti video, sport e giochi occasionali. Il design con cornici sottili in metallo contribuisce a una visione più immersiva.

Fire TV integrata e Alexa hands-free

La Smart TV integra nativamente Fire TV, permettendo l’accesso diretto a piattaforme come Prime Video, Netflix, Disney+, RaiPlay e YouTube senza necessità di dongle esterni. È compatibile con Alexa per comandi vocali senza telecomando grazie ai microfoni integrati. È possibile controllare la TV, cercare contenuti o regolare il volume con la voce, oppure usare l’assistente Amazon per la domotica.

Festa Prime,Xiaomi TV F2 65 pollici Smart TV 4K con Fire TV integrata a 369€ - macitynet.it
XIAOMI TV F 65 ha Fire TV integrata ed è compatibile con AirPlay

Connettività completa e audio DTS

Sul fronte delle connessioni, il TV F2 include 3 porte HDMI 2.0, 2 USB, uscita ottica e ingresso AV. Supporta Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per collegare dispositivi wireless come cuffie o soundbar. L’audio è gestito da due speaker da 12W ciascuno, con supporto a DTS Virtual:X e Dolby Audio per un suono più ampio rispetto alla media delle TV da salotto in questa fascia.

Interfaccia personalizzabile e profili utente

L’interfaccia Fire TV permette di creare profili utente separati e personalizzare la home con le app più usate. La gestione della TV è fluida, grazie a un processore quad-core con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per app e contenuti. Il telecomando Bluetooth incluso ha pulsanti dedicati per Alexa e per l’accesso rapido alle principali piattaforme streaming.

Xiaomi TV F2 65” lo comprate a 369€ invece di 569€ su Amazon

Sto caricando altre schede...

Offerte Speciali

Amazon Seconda Mano, c'è l'extra-sconto del 10%

SOLO OGGI Amazon Seconda Mano, sconto extra 20% sui prodotti resi e come nuovi

Sui prodotti resi e rimessi a nuovo torna l'extra-sconto sui prezzi già scontati: ecco come approfittarne
Articolo precedente
Festa Prime, Narwal sconta tutti i suoi robot con e senza AI
Articolo successivo
Festa Prime, Mova V50 Ultra Complete robot per la casa che aspira e lava

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.