Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro 5G, gli ultimi dettagli sui due nuovi top di gamma

Non sono mancate nelle settimane scorse alcune voci sui prossimi top di gamma Xiaomi, che prenderanno il nome, rispettivamente, di Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Con l’annullamento del MWC il produttore ha deciso di presentarlo nelle scorse ore il Mi 10 in Cina, svelando così le caratteristiche del terminale. Ecco le ultime novità sul modello Mi 10 e sul Mi 10 Pro 5G.

Nel corso dei giorni scorsi è stato lo stesso CEO di Xiaomi, Lei Jun, a fornire qualche informazione sui due dispositivi, pubblicandole direttamente su Weibo, mentre in queste ore Xiaomi Mi 10 è stato svelato in Cina. Non ci sarà, almeno così sembra, una presentazione europea, considerando che il terminale doveva essere presentato nel corso della MWC 2020, che però è stata annullata ufficialmente dagli organizzatori, per via delle preoccupazioni legate al coronavirus.

Il Mi 10 è dotato di un chipset Snapdragon 865, display a 90Hz, telecamere ad alta risoluzione e ricarica superveloce. Inutile dire che il telefono presenta anche la connettività 5G.

Xiaomi Mi 10 propone un display curvo con un ritaglio della fotocamera sul lato sinistro. Anche l pannello posteriore è in vetro, e sempre curvato ai bordi. Propone anche griglie degli altoparlanti in alto e in basso, accogliendo finalmente altoparlanti stereo. Sulla parte in fondo propone una porta di ricarica USB-C, mentre non è presente il jack da 3,5 mm, tradizione iniziata da Xiaomi con il Mi 6.

Quanto al display, gode di un pannelloda 6,67 pollici, con risoluzione FHD+, tecnologia AMOLED, con supporto HDR 10+. Xiaomi ha deciso di attenersi alla frequenza di aggiornamento di 90Hz , rispetto alla frequenza di 120Hz apprezzabile invece sulla serie Galaxy S20, nonché sull’imminente line up di OnePlus 8.

Il Mi 10 supporta la connettività 5G dual-mode, sebbene non ci sia parola su una variante solo 4G. Sotto al cofano, il terminale sarà distribuito nelle varianti con 8 GB e 12 GB di RAM LPDDR5, affiancati da una memoria UFS 3.0.

Quanto alla batteria, Xiaomi Mi 10 potrebbe disporre di una potenza nominale di ben 4.500 mAh, che certamente andranno ad appesantire il dispositivo, rispetto al Mi 9 attuale, che ricordiamo avere una batteria di “appena” 3.300 mAh.

La fotocamera principale sul Mi 10 è uno dei suoi punti principali del prodotto. Xiaomi Mi 10 sfoggia una configurazione quad-camera con un sensore primario da 108 MP, sensore che aveva già fatto parlare di sé sul Mi Note 10. A questo si affiancherà un obiettivo grandangolare da 13 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sorprendentemente, non c’è un teleobiettivo, elemento che farebbe pensare alla fotocamera del Mi Note 10 come superiore rispetto a questa configurazione del nuovo Mi 10.

Il telefono supporta anche la registrazione 4K, slow motion a 960 fps e registrazione 8K. In termini di autonomia, Mi 10 è alimentato da una batteria da 4.780 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 30 W e ricarica rapida wireless da 30 W. Supporta anche la ricarica wireless inversa da 10 W per alimentare e ricaricare altri dispositivi.

Quanto alla connettività, il Mi 10 offre supporto al Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, dual-mode 5G e NFC.

Prezzi

La variante 8 GB di RAM + 128 GB di ROM avrà un costo di circa 573 dollari, mentre la versione 8 GB di RAM + 256 GB di ROM di 616 e, infine, la variante 12 + 256 GB sarà proposta ad un prezzo di 673 dollari circa.