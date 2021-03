Xiaomi Mi 11 5G a 649 euro su Amazon

Continua ancora per pochi giorni l’impressionante offerta di Xiaomi, che fino al 7 marzo propone Xiaomi Mi 11 5G appena annunciato, al prezzo di 649 euro per la variante 8+128 GB. E’ sufficiente acquistare il prodotto da questa pagina e metterlo nel carrello per vedere il prezzo scontato.

Sulle caratteristiche e potenzialità del terminale si è già detto, ma ripetere i tratti salienti non potrà far altro che convincerci della bontà dell’acquisto. Si tratta uno smartphone top di gamma, ad iniziare dal processore, un chipset senza farsi mancare una tripla fotocamera posteriore da 108MP, e una ricarica wireless da 50W.

Per tutte le caratteristiche vi rimandiamo ad un nostro articolo più approfondito, ma qui basti ricordare che anche a livello multimediale non teme confronti, grazie ad un sensore principale grandangolare da 108MP, affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e uno telemacro da 5MP a completamento della configurazione posteriore. Sulla parte anteriore è, invece, presente una fotocamera da 20MP punch-hole, che riduce al minimo le cornici sulla schermata home.

Ampio il display da 6,81 pollici. Naturalmente si tratta di un DotDisplay AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione WQHD+ e la tecnologia del colore a 10-bit. Dotato di touch sampling rate a 480Hz e di un sensore di impronte digitali sullo schermo, Mi 11 5G permette agli utenti di sbloccare rapidamente il dispositivo.

Ancora, audio stereo Harman Kardon, GPU Adreno 660, il motore Qualcomm AI di sesta generazione e modem X60, con supporto naturalmente alla connettività 5G velocissima.

Al momento, il terminale che di listino costa 799,99 nella variante da 8GB+128GB viene proposto a 649 euro su Amazon. Come già anticipato, non dovrete far altro che acquistarlo in una delle due colorazioni disponibili a questa pagina, metterlo nel carrello e procedere con l’acquisto. Si otterrà così immediatamente uno sconto di 150 euro.

